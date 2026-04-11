PSOE y Con Málaga apoyan a los vecinos que piden participación y se oponen a la reforma "opaca" en el Parque del Oeste

Los grupos municipales de PSOE y Con Málaga han mostrado este sábado apoyo al movimiento vecinal Parque del Oeste de la capital y han incidido en que "no vamos a permitir un nuevo ataque" a este espacio y se han opuesto contra una reforma "opaca y sin consenso que reducirá el espacio público".

Así, el grupo municipal del PSOE ha exigido al Ayuntamiento de Málaga "que no se quite a la ciudadanía ni un metro cuadrado" de esta zona verde, una de las más emblemáticas de la ciudad, "ante la tentativa del Partido Popular de llevar a cabo unas obras sin transparencia alguna sobre un estudio de remodelación encargado en 2023 por la Gerencia Municipal de Urbanismo para eliminar la zona de baños públicos con el fin de crear aparcamientos para los trabajadores de Limposam".

La viceportavoz municipal socialista, Begoña Medina, ha acudido este sábado a la concentración convocada por Movilización Vecinal Parque del Oeste junto a los concejales socialista Mariano Ruiz y Rosa del Mar Rodríguez.

Medina ha agregado que "el Parque del Oeste es el pulmón verde irrenunciable para los distritos de la zona Oeste y Carretera de Cádiz. El oscurantismo con el que el Ayuntamiento está manejando el futuro de este espacio es inaceptable. Los malagueños merecen saber qué planes reales hay para sus zonas verdes, sin medias verdades ni proyectos guardados en el cajón".

Además ha señalado que aglutina uno los peores balances de calidad ambiental en la ciudad. En esta línea, la viceportavoz ha reiterado el apoyo del grupo socialista a las reivindicaciones vecinales y ha exigido al alcalde que "se siente con los vecinos, que las reformas que se quieran hacer sean positivas para el parque y que tenga el consenso de los vecinos y las vecinas".

Por su parte, el concejal del PSOE Mariano Ruiz ha reprochado que "la excusa municipal de que el estudio de 2023 está paralizado no se sostiene cuando en 2025 se hablaba abiertamente de presupuestos para la reforma".

"Exigimos luz y taquígrafos sobre cualquier intervención urbanística prevista en la zona y que se abra, de manera inmediata, un cauce de participación ciudadana vinculante. El urbanismo no puede consistir en imponer proyectos a los vecinos, porque deben ser los malagueños quienes decidan cómo quieren su ciudad", ha dicho.

Por último, Rosa del Mar Rodríguez, responsable de Participación Ciudadana en el grupo socialista, ha subrayado "la importancia de no dar la espalda a los vecinos". "La democracia no es solo ir a votar una vez cada cuatro años, sino que consiste en el día a día en la ciudadanía, en el centro de todas las actividades y de las acciones, especialmente las importantes y por eso pedimos a este Ayuntamiento participación ciudadana, consenso vecinal en todas y cada una de las acciones de calado que se hagan en los barrios. Una ciudad sin sus vecinos y vecinas no es nada", ha manifestado.

Con Málaga

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha mostrado también apoyo al movimiento vecinal del Parque del Oeste "con un mensaje claro, que es que el Parque del Oeste es del barrio, que el Parque del Oeste es de los vecinos y de las vecinas".

"No vamos a permitir que el Partido Popular, como ya intentó con el Festival de las Linternas, intente privatizar este espacio, intente reducir las pistas deportivas en las que a diario los jovenes las utilizan para hacer deporte, no vamos a permitir tampoco que se reduzcan las zonas peatonales y las zonas verdes porque este es uno de los principales pulmones de los barrios de la carretera de Cádiz", ha indicado.

Así, ha advertido de que "lo que el Partido Popular ha intentado con este proyecto, que supone reducir los espacios públicos y los espacios de uso ciudadano del parque, es lanzar un globo sonda".

Al respecto, ha advertido de que "aquí hay un barrio que está en pie. Hay unos vecinos y unas vecinas que están movilizados, que ya demostramos cuando intentaron poner en marcha el Festival de las Linternas que iban a encontrar una oposición vecinal constante que estuvo aquí movilizándose" y "del mismo modo tenemos que hacerlo en esta ocasión".

En este punto, ha recordado que el Ayuntamiento ha dicho que "no que, que se retractan, que rectifican", pero ha incidido en que "queremos que ese compromiso sea firme, sea por escrito y que se archive este proyecto, porque no estamos dispuestas a que cuando pase la campaña electoral vuelvan a sacarlo del cajón y nos encontremos de nuevo con un proyecto que no ha contado con la participación de los vecinos y de las vecinas".

Morillas ha subrayado que "este barrio que está en pie y que ha demostrado que tiene a unas vecinas y unos vecinos movilizados", y ha añadido que "no puede ser que esa mayoría absoluta del Partido Popular gobierne de espalda a la participación vecinal", al tiempo que ha pedido que "archiven el proyecto porque nos van a encontrar aquí en la calle movilizada diciendo alto y claro que el parque es nuestro", ha concluido.

Por último, representantes del movimiento vecinal Parque del Oeste han asegurado que "hemos demostrado que unidos somos más fuertes". Aunque reconocen que con su lucha han conseguido que "el Ayuntamiento aparentemente recule y diga que la intención de transformar el parque ha quedado paralizada de momento", han exigido al equipo de gobierno "un compromiso claro, público y verificable de que este proyecto no se va a desarrollar", porque "queremos mejoras, pero que se hagan bien y con la participación ciudadana", han concluido.