Un total de 180 escolares de colegios de Málaga participan en la final de Liga Escolar de Ajedrez de la Fundación Unicaja

La VI Liga Escolar de Ajedrez de la Fundación Unicaja ha celebrado este sábado su gran final con la participación de 180 escolares de Educación Primaria de colegios de Málaga y provincia.

La final 3x3 por equipos se ha disputado durante la mañana en el Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno, que ha reunido a los tres mejores alumnos de los 60 centros participantes en una jornada que se ha desarrollado en seis rondas en la modalidad blizt (ajedrez rápido) y en la que cada jugador ha contado con un tiempo de juego de cuatro minutos hasta la caída de bandera.

Los diez primeros clasificados, ganadores de esta edición, han sido el CEIP Rosa de Gálvez de Málaga, el CEIP Jacaranda de Benalmádena, el CEIP Carmen de Burgos de Málaga, el Colegio Salliver de Fuengirola, el CEIP Vicente Aleixandre de Málaga, el CEIP Acapulco de Fuengirola, el Colegio Internacional Torrequebrada de Benalmádena, el CEIP Andalucía de Fuengirola, el Colegio León XIII de Málaga y el Colegio Fundación Unicaja Juan de la Rosa.

La Liga Escolar de Ajedrez responde al interés de la Fundación Unicaja "por impulsar iniciativas que fomenten la formación integral de la infancia y permitan a los niños adquirir valores que puedan aplicar en su vida diaria como el esfuerzo, el espíritu de superación y el trabajo en equipo", han indicado en un comunicado.

La Liga Escolar de Ajedrez de Fundación Unicaja, que alcanza su sexta edición, se ha convertido en todo un referente en Andalucía, siendo la liga de ajedrez escolar más numerosa de todas las que se celebran en la comunidad. Desde sus inicios han participado 360 centros educativos y más de 12.000 escolares.

En la pasada edición, los diez primeros clasificados fueron los centros CEIP Revello de Toro de Málaga, CEIP Jacaranda de Benalmádena, CEIP Miguel Hernández de Benalmádena, CEIP Rosa de Gálvez de Málaga, CEIP El Tomillar de Benalmádena, Colegio Salliver de Fuengirola, CEIP Algazara de Alhaurín de la Torre, Colegio El Divino Pastor de Málaga, Colegio El Atabal de Málaga y CEIP Carmen de Burgos de Málaga.