La venta de los Montes de Málaga con 70 años de historia y "platazos" caseros a precios de antes: "La mejor comida que he tendido en mucho tiempo"

"El cateto de los Montes, Carlos del Mirador, especialista en pechá de comé". Este curioso mensaje, que deja claro la cantidad de comida que se servirá en su interior, da la bienvenida a los clientes restaurante Venta Carlos del Mirador, un negocio con más de 70 años de historia que consigue conquistar a sus comensales con sus platos tradicionales, sus generosas cantidades y sus precios de siempre.

Un negocio que basa su propuesta gastronómica en los platos tradicionales, las elaboraciones caseras y los productos de la zona y que se encuentra en el kilómetro 554 del Camino del Colmenar.

Migas, plato de los Montes y recetas de siempre

Este restaurante fue fundado en 1955 y, en la actualidad, se ha convertido en un templo de la comida de calidad y totalmente casera en el que se sirven especialidades como sus migas 'a lo bestia', el tradicional plato de los Montes y toda clase de carnes a la brasa y guisos.

"Ponen platazos y tienen una carta amplia de platos que todo, desde los entrantes hasta los postres, son caseros", recalcan sus propios comensales a través de las redes sociales.

Las reseñas destacan su cocina casera y sus grandes cantidades

Lo mismo ocurre en las reseñas del local, en la que los usuarios aseguran: "Se lleva el premio a la mejor comida que he tendido en mucho tiempo".

"Hemos disfrutado una cocina que honra al fuego y a la tradición", relata otro cliente de este restaurante que, además cuenta con una privilegiada ubicación con las mejores vistas del entorno.

Tras esto, señala otro usuario: "Delicioso, las cantidades enormes y súper bien de precio. Ideal para ir en familia o grupos grandes".

Una carta de platos tradicionales desde 6 euros

Este negocio cuenta con una amplia carta de platos desde apenas 6 euros, entre los que destacan sus callos de cerdo, consomé al Jerez, sopa de picadillo, sopa de puchero, lomo en manteca, conejo a ajillo, carne mechada, croquetas caseras de pollo o rabo de toro, porra y gazpacho.

De igual modo, entre su oferta se encuentran distintos pescados frescos, así como carnes a la brasa como abanico, entrecot, solomillo, chuletón de ternera, churrasco de pollo, solomillo de cerdo, chorizo a la brasa, casero o colombiano y morcilla tradicional o de arroz.

Pero sus mayores tesoros y reclamos son su plato de los Montes, con lomo, patatas, huevo y chorizo; además de sus migas, tanto las simples con pan, bacon, chorizo, pimientos y ajo, como las 'migas a lo bestia', que también incluyen lomo, jamón serrano, huevo, naranja y aceitunas.

Carnes a la brasa, pescados frescos y postres caseros

Entre las sugerencias de la casa también se puede degustar su paella, la carrillada de cerdo en salsa o el solomillo de cerdo al ajillo, además de sus postres totalmente caseros desde 4 euros como el flan, natillas, arroz con leche, tiramisú, tartas y el 'Napoleón', un dulce elaborado con leche, leche condensada, nata, maicena y nueces.

Una amplia variedad de sabores y tradiciones de Los Montes que se puede disfrutar en su local de domingo a jueves de 12.00 a 20.00 horas y viernes y sábado de 12.00 a 00.00 horas.