Casi 4.000 malagueños se manifiestan en defensa de la sanidad pública

Miles de andaluces se han manifestado este domingo en las calles en defensa de la sanidad pública en unas concentraciones convocadas en las ocho capitales de provincia y a las que se han sumado los partidos de izquierda, principalmente en Sevilla con sus candidatos a la Junta a la cabeza. En Málaga, según los cálculos de la Policía Nacional, se han manifestado unas 3.800 personas.

Convocada por las Mareas Blancas, la marcha en Málaga capital ha partido a las 12.00 horas desde la plaza de la Marina con lemas para "salvar la sanidad" frente a la "privatización" y "trapicheos" y denuncias frente a la gestión polémica de los cribados del cáncer de mama y las listas de espera, apuntando directamente (en eslóganes y representaciones) contra Juanma Moreno.

Mareas Blancas llama la atención sobre este dato comparativo con el resto de España: "Actualmente, la mortalidad global ajustada por edad en Andalucía es la más alta de todas las comunidades. Según el INE, en 2025, Andalucía superó en un 11,6% la tasa de nortalidad media del Estado".

La protesta ha contado con la participación de los partidos de izquierda, sindicatos y otras asociaciones, que se han unido a los convocantes (Marea Blanca). Es el caso de Por Andalucía, que ha estado representada con el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero; el cabeza de lista de Por Andalucía al Parlamento por Málaga, Ernesto Alba; y la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas.

Miembros de Por Andalucía, en la manifestación de este domingo por la defensa de la sanidad pública / L.O.

Valero ha calificado las manifestaciones de este domingo de "históricas" porque son "el punto definitivo para echar a Moreno" y "recuperar" la sanidad pública,porque Andalucía "no aguanta más" un Gobierno de Juanma Moreno que "no tiene un proyecto" para esta tierra, sino que tiene "un plan que es hacer negocio con lo que es de todos y todas, con nuestra salud".

Pancarta del PSOE de Málaga en la manifestación convocada de Mareas Blancas este 12 de abril / L.O.

También ha salido este domingo a la calle para "reivindicar una sanidad pública, universal y de calidad" frente al "deterioro y la privatización" impulsados por Juanma Moreno. Encabezados por su portavoz y número dos al Parlamento andaluz por Málaga, Ana Villarejo, y por la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, "han mostrado su respaldo a la ciudadanía y a los colectivos en defensa de la sanidad pública".

Villarejo ha asegurado que "todo esto va a cambiar a partir del 17 de mayo" y ha defendido que la sanidad pública "no se toca, se protege y se refuerza cada día". Para la política socialista, "Málaga atraviesa la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos" y ha recriminado que la provincia lidere las listas de espera en Andalucía. "Más de 240.000 personas están esperando una operación quirúrgica o una cita con su especialista. No podemos permitir esto y no lo vamos a permitir", ha dicho.

Manifestación en Sevilla

En la capital andaluza, Sevilla, la manifestación ha partido desde San Bernardo bajo el lema "Negocio en sanidad, más mortalidad" y los organizadores han propuesto una serie de medidas que consideran prioritarias para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz. En la capital hispalense se han concentrado los candidatos del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, María Jesús Montero, Antonio Maíllo y José Ignacio García, respectivamente, en la manifestación más política a la que también se ha sumado la Asociación de Mujeres Con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla.

La manifestación en defensa de la sanidad pública, este domingo, frente al Palacio de San Telmo de Sevilla. / Francisco J. Olmo (EP)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (c), participa en la manifestación sanitaria convocada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, este domingo en Sevilla. / José Manuel Vidal (EFE)

Gran afluencia en Cádiz y Córdoba

La manifestación en defensa de la sanidad pública ha reunido en Cádiz a unas mil personas, según la Marea Blanca de la provincia gaditana, y ha partido de la plaza de Asdrúbal para cruzar la principal avenida de la ciudad y terminar en el casco histórico. "No estamos asistiendo al desmantelamiento de la sanidad pública, sino que el sistema ya ha sido desmantelado, y lo que pedimos es que se restituya y se recomponga, porque cada vez son más los informes científicos que demuestran que la privatización y las esperas están aumentando la mortalidad de la población", ha asegurado el portavoz de la Marea Blanca de Cádiz, Antonio Vergara.

En Córdoba, más de 4.000 participantes según los organizadores, a la que se han sumado los sindicatos, y 3.200 según la Policía Local, han marchado por las principales avenidas de la capital con música y pancartas en las que se denunciaba la falta de profesionales médicos, los fallos en el programa de cribados de cáncer o la situación de las listas de espera.

Con manifestantes procedentes de todos los rincones de la provincia cordobesa, la marcha iniciada en el Paseo de Victoria y que ha recorrido el centro de la capital, han cargado contra la gestión sanitaria del gobierno de la Junta de Andalucía focalizado en la figura del presidente Juanma Moreno, a quien han retado en las urnas el próximo 17 de mayo.

Situación "extrema" en Huelva

En Huelva la protesta, en la que no han faltado pancartas y cánticos, ha iniciado su recorrido a las 12.00 horas desde la rotonda de los Bomberos para concluir en la céntrica Plaza de las Monjas. Desde Marea Blanca han denunciado que la situación en Huelva es "extrema", señalando demoras de quince días en Atención Primaria y listas de espera críticas; además, han alertado de que el colapso actual responde a decisiones políticas que comprometen la salud y los recursos públicos.

Granada

En Granada, la marcha hapartido desde los Jardines del Triunfo hasta el Paseo del Violón, donde se ha leído el manifiesto que ha puesto fin a la protesta. Además de los carteles genéricos en defensa de la sanidad pública andaluza, se ha desplegado una gran pancarta para pedir a la Junta la restitución de la atención médica diaria en el municipio de Valderrubio.

Almería

Por su parte, en Almería, la ciudadanía ha secundado la movilización organizada de forma conjunta en todas las provincias por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, en una marcha que se ha celebrado con normalidad desde el Anfiteatro de la Rambla a pesar de que el día comenzó con lluvia. Bajo el lema "Más negocio en sanidad, más mortalidad", la manifestación ha descendido hasta la Plaza de las Velas para exigir que se frene el desvío de fondos al sector privado y reclamar una atención cien por cien pública.

Manifestación por la sanidad pública celebrada este domingo en Jaén. / José Manuel Pedrosa (EFE)

Jaén

En Jaén, la manifestación convocada por las Mareas Blancas y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad ha reunido a unas 1.500 personas, según fuentes policiales, en una protesta que ha discurrido desde la plaza de Las Batallas hasta la plaza de Santa María. En la marcha, celebrada bajo el lema “Negocio en sanidad, más mortalidad”, han participado colectivos vecinales, sindicatos y partidos políticos de la izquierda.

El presidente de la Diputación y cabeza de lista del PSOE de Jaén el 17M, Francisco Reyes, ha apuntado que en la provincia de Jaén hay más de 83.000 personas esperando operación o consulta con el especialista, a lo que sumó los 15 días de espera para poder ver al médico de cabecera en los centros de salud.

También han denunciado que los centros de salud de la provincia registran demoras medias de entre 10 y 15 días para obtener cita con el médico de cabecera. “La Atención Primaria ha dejado de ser primaria porque no responde a tiempo”, han dicho. De igual modo han advertido de la falta de relevo generacional en la sanidad pública, tras recordar que hasta el 80% de las plazas MIR han sido rechazadas en la última convocatoria en la provincia.