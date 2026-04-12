El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados

El viejo edificio de Correos de la avenida de Andalucía, cerrado desde 2010 y convertido durante años en una postal áspera del abandono en pleno Centro de Málaga, ha dado un paso administrativo decisivo hacia su reconversión en hotel de lujo. La Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente este 24 de febrero el estudio de ordenación promovido por Nitsba Spain, aunque el proyecto todavía debe superar exposición pública, informes sectoriales y la aprobación definitiva del Pleno. Quince años después de bajar la persiana y convertirse en uno de los esqueletos más incómodos de la ciudad, el antiguo inmueble vuelve al tablero para protagonizar una metamorfosis en un hotel de categoría superior con 165 habitaciones, restauración, comercio y una inversión de más de 52 millones de euros.

Este gigante varado junto al puente de Tetuán, degradado tras años de abandono y vandalismo, da un importante paso para dejar de ser una mole muda en una de las puertas urbanas más visibles de Málaga. El estudio plantea cambiar el uso del inmueble y convertirlo en un hotel premium. La operación no se limita a poner camas donde antes hubo oficinas postales. El documento dibuja un establecimiento con un mínimo de 165 habitaciones, varios espacios de restauración, salones para reuniones y celebraciones, una pequeña galería comercial orientada al cliente de alto nivel y zonas de bienestar. El estudio previo de arquitectura añade una terraza con piscina, áreas de spa y gimnasio, y un restaurante-cafetería en la cubierta con vistas de 360 grados sobre la ciudad.

El Ayuntamiento también ha movido ficha al dar su visto bueno inicial al “Estudio de Ordenación del Área Homogénea del Edificio de Correos para cambio de uso a hotelero”, en el expediente PL 5/2023, aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. Ese acuerdo sitúa por primera vez el proyecto en una fase política y administrativa de mayor peso, aunque no equivale todavía a una autorización final para arrancar obras.

¿Qué ha aprobado exactamente el Ayuntamiento?

Lo que se aprueba de forma inicial es la ordenación urbanística que permite transformar el inmueble de equipamiento a uso hotelero, admitiendo además el uso alternativo de oficinas, y elevando el techo edificable desde 13.613,80 hasta 17.480,45 metros cuadrados, con un incremento de 3.866,65 metros cuadrados. Es, en términos urbanísticos, la pieza que intenta hacer viable la resurrección de uno de los edificios más reconocibles y más castigados del eje de entrada al Centro.

El proyecto calcula una inversión total de 52,4 millones de euros y vincula la actuación a la creación de más de 210 empleos durante la ejecución de la obra y de al menos 150 puestos de trabajo fijos en la explotación del hotel. Sobre el papel, la promotora vende la operación como una intervención capaz de coser imagen urbana, actividad económica y reposicionamiento turístico.

Edificio de Correos en Málaga, junto al cauce del Guadalmedina. / L. O.

Cuatro años para dejar atrás el abandono

El calendario previsto habla de una ejecución en cuatro años desde la aprobación definitiva del estudio. De hecho, el documento asegura que ya se han iniciado trabajos de limpieza en el edificio y su entorno, y prevé una primera fase de demoliciones parciales de unos cuatro meses, además de ensayos geotécnicos y estructurales para evaluar la estabilidad del inmueble y adaptarlo a su nuevo uso.

Una de las novedades con más lectura política y urbanística de la operación es que el ámbito ha quedado finalmente reducido a la parcela de Correos. El propio acuerdo municipal recuerda que en el avance se barajó un área homogénea más amplia, con suelos en Alcubillas y El Candado, pero que el documento que ahora se aprueba inicialmente se limita ya al inmueble de avenida de Andalucía nº 1. Dicho de otro modo: el Ayuntamiento ordena ahora una operación más acotada, más directa y menos expuesta a la controversia sobre compensaciones en otros puntos de la ciudad.

Es decir, la promotora se compromete a mejorar el espacio público del entorno inmediato, con actuaciones en los accesos por la plaza Enrique Navarro y la avenida de la Aurora.

En la plaza Enrique Navarro, el proyecto prevé la reordenación de los espacios perimetrales para mejorar la movilidad peatonal, conservando el arbolado de mayor porte y trasladando los ejemplares de menor tamaño. Además, se habilitarán nuevas zonas de juegos infantiles y un área de gimnasio al aire libre. Por su parte, en la avenida de la Aurora se reforzará la presencia de vegetación con alineaciones de arbolado y se separará la masa vegetal de la calzada con el objetivo de aumentar la seguridad en los itinerarios escolares del entorno.

Un icono brutalista que cambiará de piel

El estudio arquitectónico no es vinculante, pero sí deja una idea clara: el viejo Correos no seguirá siendo el mismo. La propuesta mantiene la estructura general del inmueble, pero plantea rehacer parte del basamento, abrir el edificio al nuevo uso hotelero, sustituir elementos opacos de fachada y convertir la vieja pieza, de resonancias brutalistas, en un contenedor más luminoso, permeable y comercial. En otras palabras: que deje de intimidar y empiece a vender ciudad.

Durante esta fase se están recabando los informes preceptivos y vinculantes a la Delegación Territorial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la proximidad al Guadalmedina, y a la Dirección General de Aviación Civil, por las servidumbres aeronáuticas. No obstante, cabe señalar que en la actuación propuesta se mantiene la altura actual del edificio que es de 61,24 m. + 7,69 m. de la cota del terreno en el punto más desfavorable (avenida de Andalucía) resultando en total 68,93 metros y la altura máxima permitida para cualquier construcción o instalación según las servidumbres aeronáuticas es de 157 metros en esta zona.

Además, el expediente deberá remitirse a la Consejería competente en ordenación del territorio y urbanismo.

La aprobación inicial ha correspondido a la Junta de Gobierno Local, pero la definitiva será competencia del Pleno del Ayuntamiento, con mayoría simple.