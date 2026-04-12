Multas de 200 euros y 4 puntos del carnet: la sanción a la que se enfrentan los conductores malagueños por no respetar esta señal que está por toda la provincia

Multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet. Esa es la sanción a la que se enfrentan los conductores malagueños, y de todo el país, si no respetan dos señales que se encuentran por las carreteras de toda la provincia y que buscan mostrar la preferencia de paso en un estrechamiento, conocidas como R-6 y R-5.

La propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido la que ha dado la voz de alarma sobre esta situación y ha mostrado la importancia de conocer, distinguir y respetar ambas señales que aclaran quién debe pasar primero cuando dos vehículos se encuentran enfrentados en una vía estrecha.

Qué hacer al llegar a un estrechamiento en la carretera

Tal y como ha explicado la DGT, el primer paso ante estos estrechamientos es reducir la velocidad y circular con precaución para contemplar la escena con claridad.

En los casos en los que uno de los vehículos ya haya empezado a circular, el que se encuentre en su lado contrario deberá cederle el paso y esperar a que cruce para adentrarse en el estrechamiento.

Las señales R-5 y R-6 aclaran quién tiene preferencia

Pero para los momentos en los que ambos turismos hayan llegado al lugar al mismo tiempo, existen dos señales que aclaran quién tendrá preferencia: la R-5 y R-6.

La R-5 está compuesta por una señal circular con fondo blanco y filo rojo en cuyo interior se encuentran dos flechas en sentido contrario, una negra y otra roja.

Esta señal indica que el conductor tiene que ceder el paso al vehículo contrario y no podrá entrar en el estrechamiento hasta que el otro lo haya cruzado.

Qué significa la señal R-6 en una vía estrecha

Por el contrario, la R-6, cuadrada, de color azul y con dos flechas contrarias, una blanca y una roja, muestra el extremo contrario: ese vehículo tiene preferencia con respecto al otro sentido y puede entrar en el estrechamiento antes que el vehículo contrario.

Con estas señales, la Dirección General de Tráfico busca aclarar la preferencia de paso en los estrechamientos y evitar posibles accidentes y choques en la carretera.

La sanción por no respetar estas señales de tráfico

Es por ello que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece una serie de sanciones para quienes no respeten esta señalética, un acto que puede ocasionarles una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet.

"Incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida, conlleva una pérdida de 4 puntos", explica la legislación al respecto.

Una infracción grave según la normativa de tráfico

Además, esta infracción está considerada como grave, por lo que las sanciones económicas ascienden a 200 euros.

La ley también establece la forma en la que se debe proceder si en un estrechamiento no existen ninguna de estas dos señales, sobre lo que asegura que, en caso de que los dos hayan llegado a la vez, tendrá preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra.

De igual modo, en los tramos de gran pendiente que no cuenten con estas señales, tendrá preferencia de paso el vehículo que circule en sentido ascendente, "salvo si este pudiera llegar antes a una zona prevista para apartarse".