Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas

La promotora Neinor Homes acaba de lanzar a la venta la tercera fase de su proyecto residencial Creative Homes Bulevar, situado en la zona de Cortijo Merino (los terrenos de la antigua fábrica del Amoniaco, al final de la avenida Ortega y Gasset) y que contará con un total de 429 viviendas y una inversión que asciende a 125 millones de euros. Neinor puso a la venta el año pasado las fases una y dos de esta urbanización, que constan de 168 unidades cada una (las obras de edificación ya están en marcha), y ha iniciado ahora la comercialización de las 93 viviendas que completarán el proyecto, a la espera de obtener la licencia de obras para iniciar su ejecución.

Las previsiones son que la primera fase de viviendas de Creative Homes Bulevar, que ya está vendida al 70%, se entregará a los compradores en noviembre de 2027, la segunda fase (cuyo grado de comercialización alcanza ya el 50%), se entregue aproximadamente en junio de 2028 y la tercera fase (que ahora inicia su proceso venta) a finales de 2028, según explica a este periódico el director territorial de Andalucía Oriental de la promotora, Alberto Salamanca.

Los precios de las viviendas de esta urbanización, que comprenden casas de una a cuatro habitaciones, parten de los 273.000 euros más IVA para las más pequeñas en superficie y superan los 600.000 y los 700.000 más IVA en el caso de las más grandes (áticos con grandes terrazas). Neinor destaca el "gran abanico" de tipologías de viviendas en función del perfil de cliente o familia compradora. Así, las superficies útiles de los pisos van de 50 metros a 130 metros cuadrados útiles de superficie, a lo que hay que añadir la terraza. Todas las viviendas incorporan plaza de garaje y trastero.

El perfil de comprador de Creative Homes Bulevar, hasta la fecha, es mayoritariamente nacional (un 95%). Dentro de la reducida cuota de compradores extranjeros figuran nacionalidades como suecos, polacos y rusos.

"El comprador es fundamentalmente español y, concretamente un 75% es malagueño, junto a clientes de otras partes de Andalucía", detalla Salamanca. En cuanto a la franja de edad de los compradores, la principal está entre los 40 y 55 años (un 45%), seguida de la comprendida entre 25 y 40 años (otro 30%).

Una imagen recreada de la tarcera fase de la urbanización Creative Homes Bulevar que Neinor construye en Cortijo Merino, en Málaga capital. / L. O.

"Las obras de urbanización de las parcelas empezaron a principios del año pasado a muy buen ritmo y esto nos permitió también ir simultaneándolas con la edificación de las viviendas. Esas obras de urbanización de los terrenos estarán terminadas en unos tres o cuatro meses, para finales de verano", apunta.

Un gran parque-bulevar de 23.000 metros cuadrados

Neinor espera así que el gran parque público situado junto a la promoción esté listo para uso de la ciudadanía a finales de este año. Se trata de un gran bulevar de 23.000 metros cuadrados, con 13.000 metros de zonas verdes, pistas deportivas (futbol, baloncesto, volley playa), zona de petanca y parques infantiles y caninos.

El desarrollo del bulevar, al igual que todo el desarrollo urbanístico del sector, lo está llevando a cabo la junta de compensación, compuesta por Neinor Homes y resto de compañías propietarias de las parcelas. En total, los suelos de Cortijo Merino -conocidos por los malagueños como los del ‘Amoníaco’ por su pasado industrial- albergarán un nuevo barrio con 1.250 viviendas, de las que unas 560 serán de VPO.

"Es muy atractivo y se ha intentado hacer de una manera más divertida, con un diseño del estudio malagueño Playincolors, que se dedica a la pintura urbana de grafiti y que está haciendo un diseño muy atractivo. El parque está muy avanzado, ahora mismo está a nivel de jardinería", señala el responsable de Neinor.

Un club social privado

El otro gran atractivo de la promoción Creative Homes Bulevar de Neinor Homes es que contará con un club social privado de cerca de 1.000 metros cuadrados para sus propietarios con piscina cubierta, spa, sala de cine, zona de coworking, zona de yoga y gimnasio interior y exterior, entre otros servicios.

"El concepto Living Club forma parte del ADN del desarrollo y se integra en la propuesta global del proyecto. Responde a una forma de vivir mucho más vinculada al bienestar, al ocio y al uso intensivo de las zonas comunes. En un mercado cada vez más exigente, este tipo de servicios aportan un valor diferencial muy claro porque permiten ofrecer no solo una vivienda, sino una experiencia residencial mucho más completa y aspiracional", comenta Salamanca.

Otros proyectos en Málaga y en la Costa del Sol

Además de Creative Homes, Neinor participa actualmente en el mercado inmobiliario de Málaga a través de proyectos gestionados de Habitat Inmobiliaria. En concreto, son las promociones Z1 y Z2 en Distrito Zeta, Nuevo San Lucas y Torremare, que suman 292 viviendas y que tiene una inversión de 98 millones de euros. Las de Torremare se entregan este año y el resto en 2027.

Una imagen de la fase dos de Creative Homes Bulevar, que Neinor edifica en Cortijo Merino, en Málaga capital. / L. O.

"Estamos ya analizando otras oportunidades en Málaga. Para nosotros, Málaga es un mercado prioritario. No es fácil porque casi todos los desarrollos que tenía se han avanzado muchísimo y los que están pendientes de desarrollo, ahora mismo están aún en gestión urbanística, estamos atentos y seguimos analizando posibles opciones para seguir invirtiendo", explica el delegado de Neinor.

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En cuanto a la Costa del Sol, Neinor tiene ahora mismo en desarrollo 885 viviendas en ocho promociones, a lo que hay que sumar otras 200 en tres promociones de proyectos gestionados de Habitat Inmobiliaria.