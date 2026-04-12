Peleas y portazos en el PSOE, tensiones y cábalas en el PP: claves políticas malagueñas en vísperas electorales

Igual que Pedro Sánchez envía a sus ministros a las autonomías, Juanma Moreno envía a sus consejeros a las provincias. Uno intenta que presidan territorios, el otro, que tengan tirón electoral en sus circunscripciones, en las próximas elecciones andaluzas, vendiendo estabilidad y gestión. Los ministros de Sánchez van estrellándose con inigualable disciplina, haciendo filas ante el precipicio. Los consejeros de Moreno salen chiquititos en las fotos para dejar sitio en la imagen a Juanma, a las gaviotas y al azul relajante.

El PP andaluz es una balsa porque hay tanto poder institucional que hay cargos para todos, hay poder para repartir y hay éxito electoral. Eso no quita para que existan tensiones que, obviamente, se disimulan mejor que en el PSOE. A nadie se le oculta, por ejemplo, que al consejero Arturo Bernal, Turismo, le hubiera gustado ir en un puesto más elevado de la lista por Málaga.

En los populares, la no inclusión en la lista autonómica de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, por voluntad propia, inicia las especulaciones sobre su futuro. El inmediato es seguir en ese cargo. A largo, tal vez sea incluida en una lista municipal para optar a la Diputación. No falta quien la maneja en el manojo, valga la redundancia, de delfines de De la Torre. Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, irá de siete. Sale seguro. Interesante. Deja libre un puesto goloso y bien retribuido, con presupuesto gordo y una proyección en la zona equivalente casi a presidente de Diputación. Tal vez Ana Mata, alcaldesa de Mijas, el municipio más incierto para los populares. Que de tres vaya José Ramón Carmona envía un mensaje claro: el partido importa. Es el hombre que lleva el día a día del PP provincial malagueño.

En el PSOE, lío gordo. A las fuertes tensiones en Cádiz y las subidas leves de tensión en otras provincias, Málaga aporta dos dimisiones. Dos miembros de la ejecutiva regional, Soraya García Mesa y el alcalde de Genalguacil, dan un portazo. No están contentos con la lista. García Mesa tenía aspiraciones, quería ir en la lista, pero se ha visto postergada. Encabeza Josele Aguilar, secretario provincial, previsiblemente candidato a la alcaldía de Málaga. De dos, Ana Villarejo, un golpe en la mesa de Aguilar, una decisión personal, una imposición, un valor al alza que se ha fajado bien pero que ha levantado muchísimos recelos por parte, sobre todo, de mujeres socialistas veteranas. Semi veteranas, incluso.

La cosa está muy apretada y solo son seguros, en teoría, los cuatro primeros puestos. El tres es Daniel Pérez, que habría querido ser candidato de nuevo a la alcaldía. Pérez perdió el último pulso orgánico frente al pacto de dos familias, la de Josele Aguilar y la de Pepe Bernal, que lo dejaron en minoría. Como a los exsecretarios generales no se les acuchilla y se le procura vidilla un tiempo, Pérez, de la ejecutiva regional, tiene por delante cuatro años en Sevilla de parlamentario. Otro exsecretario provincial, Ruiz Espejo, va de cinco. Ahí, ahí lo tiene. Zona de peligro. Podría ser candidato a la alcaldía de Antequera, donde es concejal y se cobra poco. Espejo destaca por su entrega al partido y su carácter de hombre bueno del que todos hablan bien. La número cuatro es Patricia Alba, diputada provincial y exdelegada de Educación de la Junta. Algunas fuentes indican que su deseo habría sido ir de dos, dada su trayectoria, la inexperiencia de Villarejo y su sintonía con Pepe Bernal, hombre fuerte de la formación. Bernal previsiblemente encabezará la lista al Senado en las próximas generales, aunque otras fuentes lo sitúan de tres al Congreso en una lista que encabezaría Javier Salas, actual Subdelegado del Gobierno y cabeza visible en la provincia de la defensa de la labor del Gobierno y ariete solitario frente a las frecuentes invectivas del PP (que posee el tridente Ayuntamiento, Junta, Diputación) sobre asuntos como las infraestructuras.

La marcha de Daniel Pérez del Grupo Municipal Socialista en la capital origina que Mariano Ruiz Araujo quede al cuidado de la viña. Lo que se ha pactado con él es que sea portavoz hasta las municipales, que él no sea candidato y que tras las próximas municipales, además de repetir en la lista y ser de nuevo concejal, sume a ello un acta de diputado en la Diputación. La Diputación la preside Francis Salado, alcalde de Rincón, al hombre del PP mundial que más le han repetido lo de un hombre un cargo. Con soniquete de envidia, seguramente. Es previsible que vuelva a ser candidato en Rincón y que vuelva a ser alcalde con holgura de resultados. Aunque claro, conviene recordar que Juanma Moreno tiene pronto un gobierno que formar…

En Vox, pese a que se dice que si presentan a una cabra da igual, dado que la gente vota a Abascal y a las siglas, han presentado de uno a Antonio Sevilla, presidente provincial. La formación presentó a sus candidatos de toda Andalucía en Málaga, donde dejaron claro que su mensaje es faltón (Juanma ‘Moruno’), opositor (la sanidad no funciona), antisocialista (saquean) y, digamos, muy actual: «Reivindicamos la Andalucía de Fernando III el Santo… y la de los Reyes Católicos que terminaron la Reconquista», dijo Abascal en una de sus alocuciones en Málaga, donde protagonizó un nutrido mitin en un barrio.