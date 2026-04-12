Los vecinos de Santa Rosalía-Maqueda reclaman ampliar el horario del consultorio: más de 1.100 firmas en dos semanas

Los vecinos de Santa Rosalía Maqueda, una barriada del distrito de Campanillas, han vuelto a alzar la voz para reclamar mejoras en la atención sanitaria de la zona. En apenas dos semanas, han recogido más de 1.000 firmas para exigir la ampliación del horario de atención del consultorio, una demanda que consideran imprescindible ante el crecimiento de la población y la saturación del servicio.

Actualmente, el centro tan solo abre los días de diario por las mañanas, de 8.00 a 14.00 horas, salvo el jueves, que abre por la tarde, de 14.00 a 20.00 horas. Un horario que, según los vecinos, resulta “insuficiente” para la población existente, genera demoras excesivas y dificulta la conciliación laboral y familiar.

“Hay mucha gente que trabaja por la mañana y solo puede ir por la tarde, pero por la tarde solo abre un día y ese día no abre por la mañana”, señala Salvador Córdoba, vecino del barrio, que considera que se trata de un horario “discriminatorio” para el trabajador. “Tienen que pedir un día en el trabajo y, a lo mejor, es para una consulta normal, pero tienen derecho también a ir al médico”, subraya.

Más de 1.000 firmas

Frente a esta situación, han decidido reunir firmas para demostrar que se trata de una necesidad real del vecindario y solicitar que se amplíe el horario de atención hasta las 20.00 horas, en turnos de mañana y tarde, al menos tres días por semana. Para ello, consideran necesario incrementar la plantilla, por lo que piden la incorporación de, al menos, un médico, enfermero, pediatra y más personal de limpieza. “Nos estamos quedando atrás”, denuncia.

En total, han reunido 1.126 firmas. “Y ha sido en dos semanas nada más”, resalta el vecino de Santa Rosalía-Maqueda. El documento fue entregado el pasado 8 de abril a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga de la Junta de Andalucía.

Gran aumento de la población

Este barrio situado en la periferia de Málaga ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, impulsado en parte por su cercanía al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). “Ha crecido mucho y cada día crece más”, afirma Salvador, que sostiene que son más de 5.000 personas, casi 6.000, las que viven en el barrio.

“Hay mucha gente que no está empadronada, pero va al médico”, puntualiza el vecino, que argumenta que es fundamental tener en cuenta la población flotante que también utiliza los servicios sanitarios. “Hay mucha gente que viene a trabajar al PTA o que está de alquiler aquí, pero está empadronado en Málaga”, explica Salvador, que insiste en que “esto está creciendo muchísimo”.

Reclamación de 2023

Esta no es la primera vez que los vecinos de Santa Rosalía-Maqueda se movilizan para reclamar mejoras sanitarias. En 2023, liderados también por Salvador Córdoba, reunieron más de 600 firmas para reclamar un centro de salud con mayor capacidad, ya que entonces solo contaban con dos consultas médicas y ningún pediatra.

Lograron la incorporación de un tercer médico, por lo que a día de hoy hay tres consultas. Sin embargo, los residentes aseguran que sigue siendo insuficiente para atender la demanda real. “Se amplió la plantilla de médicos, pero de enfermeros, por ejemplo, se han quedado igual, y administrativos también”, señala.

Falta personal

A día de hoy, cuentan con dos enfermeras y carecen de personal auxiliar fijo. “El auxiliar viene una vez a la semana, y si viene”. También alertan de problemas en el servicio de limpieza. “Hay una chica y tiene muy pocas horas. Si ocurre cualquier percance, como que un niño vomite, y no está ella, el centro puede quedarse sucio hasta que vuelva”, relata Salvador.

A ello se suma la ausencia de pediatra, una reivindicación histórica del barrio que sigue sin resolverse. “Eso es misión imposible”, lamenta. “Los niños están apuntados como si fueran de aquí, pero el pediatra está en Campanillas. Es algo que no se entiende”, critica.

El vecino del barrio defiende que la ampliación del horario no solo beneficiará a los usuarios, sino también a los propios médicos del consultorio, que podrán reducir la elevada carga de pacientes que ahora se ven obligados a asumir y dedicar así más tiempo a cada persona. “Además, no es que estén siempre en consulta, tienen también que salir fuera a visitar pacientes”, matiza.

Largas demoras

La escasez de facultativos, sumado al horario reducido, se traduce en un aumento de los tiempos de espera. “Conseguir cita puede tardar 20 días”, destaca. Además, apunta que la falta de atención por las tardes obliga a muchos residentes a tener que desplazarse a otros centros sanitarios.

“En Campanillas no hay urgencias y en la estación de Cártama no nos atienden salvo casos muy graves. Al final, tienes que ir al Hospital Clínico, al Guadalhorce o al centro de salud de Churriana”, explica. Asimismo, remarca que, para quienes dependen del transporte público, el trayecto en autobús hasta el Hospital Clínico implica más de 45 minutos, ya que todas las líneas atraviesan el PTA. “Eso ralentiza mucho y para la gente más mayor que tiene que coger el autobús es terrible”, expone.

En conclusión, el vecino de Santa Rosalía-Maqueda pide que “no nos olviden”. “Queremos que se nos atiendan debidamente como a cualquier ciudadano de otros barrios de Málaga. En Teatinos se vive muy bien, pero aquí también se tiene que vivir bien”.

Por su parte, la Delegación Territorial de Salud ha asegurado que la Consejería de Sanidad estudiará la “viabilidad” de la solicitud de los vecinos de Santa Rosalía-Maqueda de ampliar el horario del consultorio médico local.