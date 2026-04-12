Seis de cada diez pueblos de Málaga están en riesgo de despoblación

La provincia de Málaga tiene 1.791.092 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025, pero mientras la población crece en las grandes ciudades, sobre todo de la costa, se resiente en los pueblos del interior. El 88% de la población se concentra en 20 de los 103 municipios que forman la provincia de Málaga. El resto, unas 211.962 personas, viven repartidas en 83 pueblos de menos de 10.000 habitantes a lo largo y ancho de la geografía malagueña.

Un total de 54 de estos pequeños pueblos de la provincia presentan algún nivel de riesgo, bajo, medio o alto, de pérdida de población, según la Estrategia frente al Desafío Demográfico de Andalucía 2025-2030 desarrollada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

La Junta de Andalucía analiza nueve parámetros para establecer el índice de riesgo: densidad de población, tasa de crecimiento poblacional, tasa de crecimiento vegetativo, índice de envejecimiento, índice de dependencia, tasa migratoria, edad media de la población, ratio de masculinidad y tasa de desempleo.

En un año, la lista de los pueblos de Málaga en riesgo de perder población apenas ha variado, pasando de 55 a 54. Dos municipios salen de ella, Ardales (que ha mejorado la tasa migratoria porque han llegado más habitantes de los que se han ido), y Moclinejo (que además ha mejorado la ratio de mujeres respecto a hombres y el porcentaje de empleo). Por contra, aunque con riesgo bajo, entra Totalán (que ha empeorado la ratio de masculinidad -porque se han marchado o han fallecido más mujeres- y la de desempleo, según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IECA)).

La secretaria general de Administración Local de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, María Luisa Ceballos, explica que estos datos varían constantemente «y lo mismo que se entra se sale de la lista». Y no debe verse como algo negativo sino todo lo contrario, ya que entrar en la lista supone ser objeto de políticas públicas de apoyo por parte de la Junta de Andalucía adaptadas a las necesidades de cada municipio, para intentar revertir esta situación.

A 20 minutos de Ronda y 30 de la Costa del Sol, Cartajima, con 234 habitantes, tiene alto riesgo de despoblación. / L.O.

El alcalde de Totalán, Miguel Ángel Escaño (PSOE) no está muy conforme con esta estadística. «En los últimos cinco años hemos crecido en más de 60 personas. Nuestra situación geográfica, con una autovía a 7 minutos y una distancia de 20 minutos a Málaga capital y Vélez-Málaga nos hacen estar en una posición inmejorable para seguir creciendo. Tenemos un Plan General de Urbanismo aprobado y en desarrollo con múltiples urbanizaciones proyectadas para la construcción de viviendas. No tenemos ninguna vacía en alquiler y tenemos una alta demanda tanto de alquiler como de compra», afirma Escaño.

«Tenemos todo tipo de servicios sanitarios, educación, alimentación e instalaciones deportivas», sostiene el alcalde quien exige a la Junta «que cumpla su compromiso de construir un nuevo colegio, ya que el que tenemos es del siglo pasado y necesitamos otro mejor dotado».

Escaño es muy crítico con la Diputación de Málaga, «que no cumple la función para la que fue creada: ayudar a los municipios de menos de 20.000 habitantes -denuncia- puesto que, en proporción, destina más ayudas a los municipios que superan ese volumen de población, cuando esas localidades tienen mayores fuentes de recursos ya que ingresan más por impuestos que reciben de otras administraciones».

«Nos tienen abandonados» insiste Escaño. Con mayores ingresos, añade el alcalde de Totalán, construiría ese nuevo colegio, un centro de día con podólogo, fisioterapeuta y dietista para los mayores, desarrollaría un plan de arborización y viviendas para jóvenes a precio de coste, mediante cooperativas gestionadas por el Ayuntamiento.

Ayudas fiscales

Los vecinos de Totalán trabajan sobre todo en jardinería y construcción y su alcalde demanda bonificaciones para incentivar la creación de empresas de hostelería y establecimientos de turismo rural, como un hotel rural, para darle más salida a la amplia oferta de rutas de senderismo que hay en el municipio.

Realmente, los pueblos con mayor riesgo de despoblación son Alfarnate (1.034 habitantes), Alfarnatejo (358), Alpandeire (242), Cañete la Real (1.569), Cartajima (234), Genalguacil (352) y Pujerra (285).

La alcaldesa de Cartajima, Isabel María Jiménez (PP), afirma que su municipio, en la Serranía de Ronda, necesita buenos servicios básicos para retener a la población e incentivar a los que se fueron para que vuelvan. «Nos hace falta de todo: incentivos fiscales para que la gente venga a vivir aquí, buenos servicios, buen internet y carreteras», afirma Jiménez, mientras atiende a los técnicos que han ido a su casa a intentar arreglar la lavadora: «cosas de la conciliación», explica.

Situado en el Alto Genal, Cartajima tiene buenas carreteras de montaña. «Por nuestra orografía no podemos pedir autopistas pero necesitamos que las comunicaciones estén en buen estado». En este sentido, la regidora espera que las ayudas de las administraciones superiores lleguen cuanto antes para recuperar las dos vías principales de acceso al municipio, que actualmente están comprometidas por las copiosas precipitaciones caídas a principios de año. «Incluso tenemos a diez familias que siguen realojadas en distintas viviendas porque la lluvia horadó los cimientos de los apartamentos municipales y esperamos el informe de los técnicos de la Diputación de Málaga para ver cómo se pueden arreglar para que vuelvan a ser habitables», explica Jiménez.

Cartajima se encuentra a 20 minutos de Ronda y a 30 de la Costa del Sol. Sus vecinos trabajan fundamentalmente en la construcción. «Son hijos de vecinos del pueblo de toda la vida que se han quedado porque la vida aquí es mucho más barata y van y vienen todos los días a trabajar a la Costa del Sol».

Parar afianzar a la población, la regidora considera básico tener buenos servicios. «Hemos construido un gimnasio para que vengan incluso gente de los pueblos de alrededor a ver si se enamoran de Cartajima y se quedan a vivir aquí». «Tenemos médico una hora y media cada día pero hemos conseguido la base de una UVI móvil que da servicio a los siete pueblos del Alto Genal y eso es otro atractivo más para vivir aquí», afirma la alcaldesa.

Incentivos

Cartajima incentiva con 150 euros a las familias que escolaricen a sus hijos en el pueblo «pero nuestros recursos son limitados. Necesitamos que las administraciones incentiven por ejemplo a los funcionarios con puntos en las oposiciones o exenciones fiscales para que médicos, educadores, asistentes sociales se quieran venir a vivir aquí», explica Isabel María Jiménez.

«O incentivar fiscalmente la apertura de una tienda de esas donde los vecinos puedan comprar de todo en vez de tener que ir a comprar a Ronda o a la Costa del Sol, como ahora. Una tiendecita de esas nos daría la vida», afirma la alcaldesa cartajimeña.

Villanueva de Tapia ha pasado de riesgo bajo a riesgo medio de despoblación. / L.O.

Un municipio con mejores comunicaciones es Villanueva de Tapia, que ha pasado de riesgo bajo a medio en cuanto a despoblación. Situado en la comarca de Nororma, y con 1.391 habitantes, está muy bien comunicado por autovía con Málaga (a 35-40 minutos) y Granada (45-50 minutos). Por ello, una de sus reivindicaciones es una buena política de vivienda ya que los altos precios en Málaga unido a las buenas carreteras que la conectan con el municipio pueden hacer muy atractivo residir en el pueblo.

Vivienda

«El Consistorio puede facilitar el suelo pero las administraciones superiores deben dar créditos a las familias para que puedan acceder a una vivienda de protección oficial, una política que hoy día prácticamente no existe», explica el alcalde de Tapia, Dionisio Aguilera (IU).

El pueblo se ha beneficiado de la apertura de un centro de menores, con los empleos que ello supone, y de la llegada de inmigrantes para cuidar de una población cada vez más envejecida. Los vecinos de Villanueva de Tapia trabajan en varias explotaciones ganaderas, en el cultivo del olivo, así como en empresas constructoras y de fontanería. El hotel La Bobadilla y el polígono industrial de Salinas también son importantes fuentes de empleo.

El pueblo cuenta con guardería, biblioteca, piscina municipal, Polideportivo, campo de fútbol y una vida social muy intensa. Prueba de ello son sus 18 asociaciones de colectivos y vecinales. Y en sus instalaciones organiza uno de los mayores campeonatos de fútbol sala de España en los que participan unos 140 equipos de todas las categorías durante cinco semanas.

Sanidad y educación

Por eso, junto a la vivienda, el alcalde tapiense pide la mejora de los servicios sanitarios: «Tenemos médico todos los días de 08.00 a 15.00 horas, urgencias en Archidona y el hospital de Antequera a unos 20-30 minutos, pero no pediatra. Para ir al pediatra tenemos que llevar a los niños a Archidona, que está a 15 minutos. ¿No sería más rentable para todos tener un pediatra aquí al menos un día a la semana?», se pregunta el regidor.

Dionisio Aguilera añade la necesidad de ayudar más a los jóvenes de los pueblos del interior que deciden ir a estudiar a Málaga o Granada, «más allá de las becas porque con los precios de los alquileres se está desincentivando que nuestros jóvenes estudien en la universidad».

Comunicaciones, educación, sanidad e incentivos para que los vecinos de los pueblos del interior puedan emprender sus negocios antes que emigrar son aspectos que demandan quienes viven en pueblos pequeños y alejados para que la despoblación no termine por vaciarlos.