Todocolección: el éxito de una empresa hecha en Málaga

El hijo del prior de Servitas localizó en esta web malagueña el puñal del siglo XVIII de la Virgen de Servitas, robado hace 80 años. El vendedor, al conocer el origen de la pieza, devolvió el dinero a la Orden, que por fin tuvo la histórica pieza de vuelta.

En la misma web, una persona compró un cuadro por mil euros. Un análisis pericial posterior lo atribuyó a Degas y el cuadro de este afortunado comprador pasó a valer entre seis y siete millones de euros.

El cuadro de Degas de Todocolección, que resultó auténtico y no una copia. / Todocolección

Y también ha pasado por ella un incunable de 1493, las ‘Crónicas de Núremberg’, una fastuosa historia ilustrada del mundo que alguien compró por 51.000 euros, el precio más alto hasta la fecha por un objeto.

Son tres historias reales de las miles que ofrece Todocolección, la gran y exitosa aventura empresarial de un grupo de malagueños, una web en la que, «cada siete segundos, tiene lugar una venta», cuenta Joaquín Valdés, socio fundador y gerente. En el mercado de Antigüedades, Arte, Libros y Coleccionismo son los primeros de España.

El año que viene, Todocolección cumplirá 30 años de éxito forjado en Málaga y ligado siempre a ella. Como resalta Joaquín Valdés, la suya «sigue siendo una empresa muy familiar que no tiene detrás ningún fondo de inversión» ni intención de cambiar de sede.

La Virgen de Servitas, hace unos días, con el puñal que fue robado en los años 40, y que fue localizado por la Orden al ponerse a la venta en Todocolección. / Eduardo Nieto

Todo comenzó en 1997, cuando este ingeniero informático, experto en diseño de páginas web, conoció, gracias a su suegro, Salvador Fernández Román, al gran coleccionista malagueño Juan Antonio Fernández Rivero. «Juan Antonio sabía que quería hacer algo pero no sabía cómo. En una de esas charlas en su casa surge la idea. Yo traía la experiencia y sabía lo que iba funcionando o por dónde iban los tiros y dijimos: vamos a lanzarnos a la aventura». También se sumó Manuel el hermano de Juan Antonio Fernández Rivero y poco después, en 1999, Antonio Martínez de Ubago.

Por cierto que, en una «tormenta de ideas» nació el nombre del dominio: Todocolección. Con esta novedad, que tomó la forma de una sociedad limitada, los coleccionistas españoles ya no tenían que patearse rastros o recibir catálogos de casas de subastas; bastaba con tener conexión a internet.

Antonio Martínez de Ubago y Joaquín Valdés, socios de Todocolección, en la sede de La Opinión en 2014. / ARCINIEGA

En esa primera versión de la web, «todo el material era de Juan Antonio», y para fotografiar los objetos «las fotos se revelaban y escaneaban; ya en el 2000 y muy poco nos hicimos con una cámara digital».

En esos inicios, recuerda, la página de Todocolección era «un hobby» que se atendía por las tardes y fines de semana, pues cada socio seguía con su trabajo.

En cuanto al soporte informático de entonces, el primer servidor estuvo alquilado en Barcelona y tras un problema por exceso de volumen, se trasladó a casa de Antonio Martínez de Ubago. «Entonces era una antena puesta en la azotea del edificio que se conectaba con un repetidor».

Joaquín Valdés, gerente y socio fundador de Todocolección, en un rincón de la sede, en Teatinos. / A.V.

El «punto de inflexión», recalca Joaquín Vidal, se produjo en 2002. «Ahí dijimos que, o poníamos toda la carne en el asador o siempre sería algo amateur, porque era imposible llevar el ritmo».

Por este motivo, el ingeniero informático dejó su trabajo y se reorganiza la sociedad.

Los servidores ‘Madelman’ y ‘Nancy’

El número de servidores también fue creciendo. En una primera fase, recuerda el socio fundador, «los bautizábamos con el nombre de las búsquedas que más se hacían en la web, así que se llamaba ‘Maldeman’, ‘Tente’, ‘Nancy’, ‘Crispín’ o ‘Capitán Trueno’.

La empresa, de paso, se mudó al PTA «y empezamos a crecer ahí». Hoy, cuentan con una sede en Teatinos, 47 trabajadores -la mayoría del tiempo teletrabajando- y un centenar de servidores alojado en Francia, «además de en la nube de Amazon».

Foto de familia de los trabajadores de Todocolección, en un evento de empresa. / Todocolección

Como detalla Joaquín Valdés, la empresa se lleva un porcentaje de la venta, en función del precio. En estos 29 años, en Todocolección se han vendido 48.300.000 objetos. En la actualidad, a un ritmo de unos 4 millones de objetos al año.

En este sentido, otro momento crucial para la empresa malagueña fue la pandemia, con todo el país encerrado en casa «y sin poder gastar dinero».

«Algo más emocional»

Y hay una diferencia sustancial de Todocolección con otros negocios de éxito como Wallapop, y es que este último «es irte al trastero para sacarse un dinerillo, mientras que Todocolección es ‘donde viven los recuerdos’, como dice nuestro lema. Hay algo más emocional».

En este sentido, Rosalía Romero, responsable de prensa y atención al cliente, recuerda, por ejemplo, las líneas de agradecimiento de una mujer de 85 años, porque había cumplido «su sueño desde pequeña de tener una muñeca Mariquita Pérez».

Subasta benéfica de Todocolección de objetos de famosos, para luchar contra el cáncer infantil. / PABLO ROSALES

También se nota en las subastas que realizan y en las que los usuarios «están pujando por un cachito de su historia», recalca Joaquín Valdés.

El socio fundador de esta exitosa empresa, con la web en cinco idiomas y un 10 por ciento de usuarios de casi todos los países del mundo, cuenta que la idea es seguir en Málaga, creciendo, como siempre, «con recursos propios, y con los pies en la tierra». El año que viene cumplirán 30 años mientras ayudan a cumplir los sueños a millones de personas.