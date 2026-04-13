Ya no se puede aparcar en Manuel Azaña: arranca la fase previa del CaixaForum Málaga

Desde este lunes ya no se puede aparcar en la parcela de Manuel Azaña donde se levantará el futuro CaixaForum Málaga. El proyecto cultural entra en su fase previa con el inicio de la implantación logística, pero el estreno llega envuelto en protestas vecinales y críticas políticas por la pérdida de más de 300 plazas sin alternativa clara. El futuro equipamiento cultural de vital importancia para la capital ya ha dado su primer paso visible sobre el terreno. El solar, cedido por el Consistorio por 55 años para ser vanguardia cultural frente a la Comisaría Provincial de Policía, ha dejado de funcionar como gran bolsa de aparcamiento desde este 13 de abril por el inicio de los trabajos previos.

A lo largo de la jornada ya podían verse una decena de operarios sobre el terreno, inmersos en las primeras labores previas y logísticas antes del arranque de la construcción del CaixaForum. Equipados con cascos y chalecos reflectantes, los trabajadores tomaban medidas en distintos puntos de la parcela, donde comenzaban a apreciarse ya los primeros huecos y una imagen cada vez más despejada, con menos coches aparcados que en días anteriores.

No ha arrancado aún la construcción del edificio como tal, que tendrá forma de gota, pero sí la fase que prepara el solar para la obra: el vallado, la instalación de casetas, la organización de accesos, la señalización y el despliegue de todos los elementos necesarios para ordenar el tajo antes de levantar el futuro centro cultural. Es decir, el proyecto deja de ser un expediente, una licencia o una promesa para empezar a modificar físicamente el entorno.

Primer efecto: ya no se puede aparcar

La consecuencia inmediata ya la sufren desde hoy vecinos y usuarios habituales de la zona. Los carteles colocados en la parcela advertían de la prohibición de estacionar desde este lunes. En la práctica, desaparece una superficie donde venían aparcando a diario más de 300 vehículos en un punto especialmente tensionado por la cercanía de servicios públicos y equipamientos muy frecuentados.

El malestar no ha tardado en aflorar. Las quejas vecinales se centran en una idea muy concreta: el proyecto avanza, pero no ha llegado acompañado de una solución alternativa para el aparcamiento ni de una respuesta clara al problema de la movilidad que se abre en el distrito.

Primeros operarios en la rotonda de Manuel Azaña iniciando los trabajos previos del CaixaForum. / Álex Zea

Vecinos y oposición elevan el tono

El grupo municipal de Con Málaga ha reclamado una respuesta urgente al equipo de gobierno ante la supresión de estas, como mínimo, 300 plazas. Su portavoz, Nicolás Sguiglia, ha acusado al Ayuntamiento de actuar con improvisación, al entender que el Consistorio conocía con antelación el calendario del proyecto y, pese a ello, no ha puesto sobre la mesa medidas que amortigüen el golpe sobre la vida diaria del barrio.

La coalición insiste en que las asociaciones vecinales llevan tiempo reclamando alternativas sin éxito y pide habilitar espacios de estacionamiento gratuitos que compensen la pérdida de plazas. Su planteamiento es que el desarrollo de un equipamiento cultural de la dimensión del CaixaForum no puede hacerse a costa del día a día de los residentes.

En la misma línea se ha situado el PSOE, aunque con un tono aún más duro. Los socialistas han llegado a exigir la paralización del inicio de las obras al considerar que la falta de planificación convertirá el entorno en una “ratonera” de tráfico y agravará la ya elevada saturación de la zona.

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha denunciado la desaparición de más de 300 plazas y ha cargado contra la concesión a la Fundación La Caixa. Frente a ese modelo, el PSOE vuelve a defender una idea que sostiene desde hace años: que ese suelo debió reservarse para un gran intercambiador modal con al menos mil plazas de aparcamiento disuasorio conectadas con metro y EMT.

Siete barrios, la Comisaría y servicios públicos

Desde el PSOE también se subraya que el impacto no afecta solo a los residentes más inmediatos. El concejal Pablo Orellana ha advertido de las consecuencias que puede tener la desaparición de este estacionamiento para quienes acuden cada día a la Comisaría Provincial, al centro de mediación laboral o al centro de especialidades sanitarias de Barbarela.

Según los socialistas, la zona de influencia alcanza a barrios como Los Corazones, El Carmen, Tiro de Pichón, Santa Cristina, 4 de Diciembre, Portada Alta y Carranque, todos ellos ya castigados por la escasez de aparcamiento residencial. A esa crítica se suma el edil Jorge Quero, que vuelve a reclamar un plan específico de movilidad y otro de aparcamiento para los barrios más densamente poblados de la capital.

Los conductores empiezan a desalojar la parcela con sus vehículos. / Álex Zea

La Policía también protesta

A la contestación política y vecinal se ha unido además la Confederación Española de Policía (CEP). El sindicato ha convocado una concentración el próximo día 30 frente al Ayuntamiento al considerar que la ejecución del proyecto sin una salida previa para el estacionamiento provocará una “asfixia” tanto para los vecinos como para los agentes destinados en la Comisaría Provincial.

La CEP sostiene que el problema no es menor ni coyuntural, sino una afección directa sobre la operatividad policial y sobre el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales en una zona ya muy cargada. Por eso ha invitado a colectivos vecinales del entorno a sumarse a la protesta.

La respuesta del Ayuntamiento

Desde el equipo de Gobierno, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha admitido que la actuación implicará una disminución de plazas de aparcamiento, aunque ha recordado que se trata de una parcela de equipamiento público. La edil ha defendido que desde el área de Movilidad se han mantenido reuniones con colectivos de la zona para buscar bolsas de estacionamiento que puedan paliar en parte el déficit que ahora se abre.

Casero también ha deslizado que parte de la presión sobre este solar está relacionada con la falta de una nueva comisaría para la Policía Nacional en el suelo que, según ha recordado, el Ayuntamiento cedió hace años en el paseo marítimo de la zona oeste. A su juicio, si esa infraestructura estuviera ya ejecutada y contara con aparcamiento suficiente, parte del problema actual sería menor.

El salto que da ahora el CaixaForum Málaga es, sobre todo, simbólico y urbano. Aún no se ven grúas levantando el edificio, pero sí el primer movimiento que cambia la rutina del entorno. Donde hasta este lunes cabían cientos de coches, desde hoy solo queda ya el espacio reservado para preparar la obra.

Ese es el verdadero punto de inflexión: el proyecto cultural empieza a moverse de verdad, pero su aterrizaje abre a la vez un conflicto inmediato en un distrito que reclama que la ambición de ciudad no se traduzca en más problemas para llegar, aparcar y vivir en el barrio.