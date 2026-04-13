AUDAZ, la asociación universitaria para la inclusión de estudiantes con discapacidad, abre sus puertas en Málaga

La asociación de universitarios con discapacidad por la accesibilidad y zonas inclusivas (AUDAZ) ha abierto sus puertas en un acto este 13 de abril a las 16:00 en la Facultad de Marketing de la UMA. Si bien ha servido como inauguración, esta organización lleva gestándose durante cinco meses hasta abrir sus puertas.

AUDAZ será dirigida por Alberto Manuel Casado Amaya y José Manuel Coleto como vicepresidente. En la presentación indicaron que será una organización gestionada por alumnos universitarios con discapacidad.

Modelo basado en la exclusión estructural

AUDAZ surge, según su director Alberto, para responder a datos arrojados por organizaciones como el INE, UNICEF, el CERMI y el Observatorio ODISMET de la ONCE. Estos datos señalan que solo el 1,9% del alumnado con discapacidad accede a la educación superior. Y, entre aquellos que se gradúan, un 30% se encuentra en desempleo.

AUDAZ será una organización gestionada por alumnos universitarios con discapacidad. / Ignacio Iribarnegaray

Estudios hechos por AUDAZ indican que cerca del 41,1% de los estudiantes con discapacidad tienen problemas de salud mental en relación con los estudios o con su situación social. Y de estos, el 51,4% no solicita ayuda. Son estos alumnos con “discapacidades invisibles” a los que busca ayudar AUDAZ.

Enfoque integral

Alberto ha dicho que se tratará de una asociación de enfoque integral. Es decir, si bien surge y está dirigida por estudiantes, no solo se van a dedicar al ámbito dentro de la universidad.

Alberto ha definido AUDAZ como una organización no puramente reivindicativa. Si bien su objetivo es cambiar las cosas, no planean hacerlo como “un sindicato”, ha dicho. Su propuesta se centra en ayudar a los alumnos por su cuenta sin necesariamente involucrar a la universidad.

Según explicó su director, AUDAZ se presenta como la única asociación en Andalucía dirigida por estudiantes universitarios con discapacidad, de carácter no sindical y con un enfoque integral que abarca distintas áreas de apoyo.

A pesar de no involucrar directamente a la universidad, AUDAZ prevé un grupo de voluntariado académico integrado por alumnos sin discapacidad. Estos, entre otras cosas, ayudarían en temas como la mentoría de otros alumnos o la inclusión social.

Miembros de la asociación AUDAZ / Ignacio Iribarnegaray

Aspiración a futuro

En el acto, Alberto ha planteado el plan de AUDAZ de cara al futuro. En un plazo de dos años, plantean llegar a los 400 miembros desde los 15 con los que cuentan actualmente. Su plan a cinco años es empezar a firmar convenios con la UMA y establecer puntos de información a lo largo de la universidad. Su plan a diez años entra en el nivel legislativo, con la intención de proponer leyes a nivel provincial y escalar hacia otras universidades andaluzas.