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Bomberos de Málaga, subcampeones internacionales en rescate en altura

El equipo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga obtuvo un meritorio segundo lugar en el campeonato de rescate Vertical Day

Los bomberos de Málaga, en una de las prueba sobre el Ródano

Los bomberos de Málaga, en una de las prueba sobre el Ródano

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Los bomberos de Málaga, subcampeones internacionales en rescate en altura / L.O.

La Opinión

El equipo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha conseguido un meritorio segundo puesto en la clasificación general, en el campeonato internacional de rescate por cuerda Vertical Day, celebrado este pasado fin de semana en Avignon (Francia).

Se trata de una competición de alto nivel técnico en la que participan equipos especializados de distintos países, y en la que se simulan escenarios complejos de rescate en altura, basados en intervenciones reales. Durante las diferentes pruebas se evalúan aspectos clave como la instalación de sistemas de anclaje, la progresión vertical, la evacuación de víctimas, la toma de decisiones bajo presión y, especialmente, el cumplimiento riguroso de las medidas de seguridad.

Foto de familia de los bomberos malagueños, en el podio de los vencedores

Foto de familia de los bomberos malagueños, en el podio de los vencedores / L.O.

"El equipo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha destacado por su alto nivel técnico, la precisión en la ejecución de maniobras y la excelente coordinación entre sus integrantes, situándose entre los mejores equipos participantes a nivel internacional", ha resaltado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

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Este resultado supone "un reconocimiento al trabajo continuo de formación y entrenamiento del personal, así como a la apuesta por la mejora constante en técnicas de rescate, con una aplicación directa en la operatividad diaria del servicio y en la seguridad de la ciudadanía".

Los bomberos de Málaga, subcampeones internacionales en rescate en altura

Una de las pruebas en la ciudad francesa. / L.O.

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