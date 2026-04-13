Carolina España: "La señora Montero es una candidata obligada, los andaluces no somos segundo plato de nadie"

La consejera de Hacienda en funciones de la Junta, además de segunda candidata en la lista del Partido Popular de Málaga a las próximas elecciones del 17 de mayo, Carolina España, ha criticado esta mañana a la que fuera su homóloga en el gobierno nacional, María Jesús Montero, por mantener su acta de diputada en el Congreso mientras se postula como candidata del PSOE a San Telmo: "Está obligada, los andaluces no somos el segundo plato de nadie".

La crítica de la también portavoz del Gobierno de la Junta es compartida por el resto de candidatos de la lista del PP malagueño, que se han reunido esta mañana junto a la delegada en la provincia, Patricia Navarro, para en ensalzar su apuesta electoral a los próximos comicios. Navarro, que no irá esta vez entre los nombres propios del partido, ha asegurado que Montero es una candidata "virtual" que no está "a tiempo completo" para los andaluces. En el encuentro solo faltaba Juanma Moreno, líder del partido y primer candidato por la provincia.

Algunos candidatos del PP de Málaga a las elecciones andaluzas del 17M / L.O

La movilidad

En la misma línea de derribo a Montero, Patricia Navarro se ha confesado sorprendida esta mañana por los datos arrojados por el Barómetro Provincial 2026 de la Fundación MADECA, cuyo estudio ha revelado que la movilidad es la segunda mayor preocupación de los malagueños. "No me explico que la señora Montero no haya dado un golpe en la mesa, ella que es la mujer más poderosa de la democracia, y no se haya plantado a Óscar Puente", ha criticado, en relación al cierre de la línea de alta velocidad con Madrid.

La noticia del corte del servicio de cercanías por obras previstas por el Gobierno de España para finales de año ha caído como un jarro de agua fría en las filas populares. Estas acciones de mejora del ancho de las vías que pretende aumentar las frecuencias y disminuir tiempos de espera en líneas C1 y C2, a pesar de ser una iniciativa que llevan tiempo reclamando desde el Partido Popular, han insistido, se plantea sin arrojar "alternativas de movilidad" y temen el colapso de la A-7.

Ejes de campaña: proyectos e impuestos

"Para la provincia de Málaga, este ha sido el gobierno que ha desbloqueado los proyectos que andaban guardados en un cajón de la Junta", ha asegurado la delegada. Los populares confiesan que llevarán a cabo una campaña basada en la 'marca Juanma', una etapa al frente del pueblo andaluz que definen como "estable", "tranquila" y "fiable". El PP ha puesto de manifiesto que uno de los principales ejes de su discurso será recordar cifras alcanzadas durante el mandato de Moreno. "Hemos hecho nuestros deberes: siete años de gobierno, siete presupuestos y siete bajadas de impuestos", ha añadido.

La bajada de impuestos sigue teniendo prioridad en las promesas electorales del Partido Popular. Carolina España ha ensalzado lo que los populares llaman una "revolución fiscal" que, asegura, "ha deflactado el IRPF" hasta hacer de Andalucía "la comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan". Además, la consejera de Economía y Hacienda se ha comprometido a bonificar el impuesto de sucesiones "si ganan las elecciones".

El PP de Málaga hará campaña también con tres apuestas de candidatos en las listas de la provincia que, hasta el momento, no se dedicaban al ámbito de la política. Esos nombres son los de Paloma Moreno, farmacéutica; Amalia Liñán, alta representante del pueblo venezolano; y Carlos Cabezas, ex jugador de baloncesto malagueño. "Los valores del deporte son los valores del Partido Popular", ha indicado Navarro.

Los populares marcan distancia con Vox

El Partido Popular sigue guardando distancias con Vox, pese a que actualmente se juegan varios gobiernos en diferentes comunidades autónomas. Los populares de Málaga miran hacia otro lado cuando los medios les preguntan por los descalificativos que profirió Santiago Abascal a Juanma Moreno en Málaga durante el primer mitin de la ultraderecha en la elecciones andaluzas, cuando el líder del partido llegó a referirse al presidente de la Junta como "Juanma Moruno" entre aplausos y vítores.

Navarro ha asegurado que no van a confrontar los insultos y que harán una campaña "en positivo y constructiva". Se lo toman con filosofía y con promesas: "Por cada insulto, una propuesta que hará el Partido Popular".