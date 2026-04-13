Detenido en Alicante el hombre que apuñaló en Málaga a los padres se su expareja

La Policía Nacional ha detenido en Alicante este pasado fin de semana un hombre que estaba en busca y captura desde que hace unos por presuntamente apuñalar a los padres de su expareja en Málaga. El arrestado tenía hasta seis requisitorias judiciales y policiales para su detención, la mayoría por quebrantamientos de órdenes de alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Una de estas, además, decretaba su ingreso en prisión por un delito de lesiones, a instancias de la Sección 8 de la Audiencia Provincial de Málaga.

El último de los hechos se produjo la tarde del pasado 4 de abril en el barrio malagueño de Las Castañetas. Tras presuntamente amenazar de muerte por teléfono a su expareja, de 20 años, fue a buscarla a casa de los padres de ella. La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este lunes de que el hombre, con una careta que le tapaba el rostro, "echó la puerta abajo de una patada" y atacó con un machete a los progenitores de la chica, produciendo un grave corte en un brazo a la que fuera su suegra y otras heridas de arma blanca de menor entidad a su exsuegro, que evitaron el ataque hacia su hija. Durante el forcejeo, los perjudicados vieron el rostro del agresor, que huyó en un vehículo.

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Detenido en Alicante un hombre buscado por maltrato y apuñalar a sus suegros delante de su expareja / L.O.

Riesgo extremo

Ante el riesgo extremo que suponía que el hombre no estuviera localizado, la Policía Nacional estableció una patrulla fija junto al domicilio de la familia. Los investigadores, por su parte, tuvieron conocimiento de que el agresor podría estar en la ciudad de Alicante. Los agentes de la UFAM de Málaga solicitaron colaboración a sus compañeros de Alicante para dar con el paradero del sospechoso, mientras que efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana establecieron un dispositivo discreto en el barrio de El Cementerio, donde el agresor había encontrado cobijo. El sábado, cunado la información de que el hombre planeaba abandonar Alicante de forma inminente, un agente franco de servicio lo reconoció en el vial de Los Cipreses, por lo que solicitó la presencia urgente de compañeros de la UPR y del GOR, que procedieron a la detención del sospechoso cuando intentaba acceder a una vivienda.