Doble cese en Cultura en el Ayuntamiento de Málaga: salen Marta del Corral y Salvador Nadales

El Ayuntamiento de Málaga ha ejecutado un movimiento de calado en su estructura cultural con el cese de Marta del Corral y Salvador Nadales Zayas como asesores del área de Cultura y Patrimonio Histórico, cuya concejala es Mariana Pineda. La salida de ambos, confirmada por el propio Consistorio por “falta de confianza”, deja además una imagen elocuente: sus nombres han desaparecido del organigrama digital municipal. El relevo se ejecutó este viernes y ha tenido un reflejo inmediato en la web oficial del Consistorio: las fichas personales de ambos ya devuelven el aviso de que “no existe la entidad” y sus nombres tampoco aparecen.

Fuentes municipales subrayan que se trata de personal eventual, una figura de designación política vinculada a la confianza, por lo que este tipo de nombramientos y ceses no se eleva a la Junta de Gobierno Local. El movimiento, por tanto, se ha resuelto fuera de ese circuito formal y sin pasar por el orden del día del órgano colegiado.

Doble salida en un área sensible

La salida simultánea de ambos asesores no es menor. Los dos estaban vinculados a la estrategia reciente del área de Cultura y Patrimonio Histórico y a algunos de los proyectos expositivos con más visibilidad del Ayuntamiento. No es solo un cambio de nombres: es un ajuste en una zona especialmente delicada de la política cultural municipal, donde se cruzan programación, relato institucional y reorganización museística.

En el caso de Marta del Corral, el propio portal municipal la definía, antes de la retirada de su ficha, como una profesional con más de veinte años de experiencia en gestión y producción cultural, con colaboraciones con instituciones como el Museo Reina Sofía, la Junta de Andalucía, el Círculo de Bellas Artes de Madrid o el CAC Málaga. Además, figuraba como responsable del programa expositivo ‘Estrellas para Brenan’ de la Casa Gerald Brenan. En paralelo, su nombre ha estado asociado en los últimos meses a iniciativas como Espacio Cero Málaga Sostenible y al proyecto Art for Change.

Perfiles ligados al arte contemporáneo

Salvador Nadales Zayas, por su parte, aparecía en la web del Ayuntamiento como historiador del arte y conservador con una larga trayectoria en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Su ficha destacaba su formación en la Universidad Complutense de Madrid, estudios de posgrado en museología y museografía y una experiencia profesional ligada a la conservación, el comisariado y la gestión de colecciones, con responsabilidades sobre fotografía, relaciones institucionales y la colección de pintura y dibujo desde 1940.

Ya en Málaga, Nadales había adquirido visibilidad por su participación en el despliegue del MuCAC La Coracha, especialmente como comisario de la exposición ‘Ayer. Colección 1940-1990’, una de las muestras que ha servido para presentar la nueva orientación del museo municipal de arte contemporáneo. También ha figurado en actividades públicas y visitas guiadas vinculadas a esa programación.

El cese llega en plena reordenación del MuCAC

El movimiento se produce, además, en plena transición del nuevo modelo cultural impulsado por el Ayuntamiento. En septiembre de 2024, el Consistorio anunció la creación del MuCAC Málaga como nuevo equipamiento cultural con dos sedes, Mayoristas y La Coracha, dentro de un cambio de modelo de gestión directa que ha marcado buena parte de la agenda cultural reciente. La reordenación del antiguo CAC Málaga y su integración en esa nueva estructura han convertido el área de Cultura en uno de los frentes más sensibles del mandato.

A falta de una explicación pública más amplia sobre el fondo político o de gestión de esta decisión, el doble cese abre ahora una nueva incógnita: quién asumirá el peso de esos cometidos en un momento en que el Ayuntamiento sigue redefiniendo su mapa museístico y su relato cultural. Porque más allá del relevo administrativo, la salida de Marta del Corral y Salvador Nadales sacude una estructura que estaba directamente conectada con algunos de los proyectos contemporáneos más visibles de la ciudad.

En el caso de que el Ayuntamiento decida buscar sustitutos y nombras a nuevos asesores, informará de manera oportuna, según han destacado desde el área de Comunicación.