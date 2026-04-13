Málaga afronta el verano sin restricciones por sequía tras un lustro de limitaciones en el suministro

La provincia de Málaga afronta su primer periodo estival en casi un lustro sin restricciones derivadas de la sequía. Era algo impensable cuando hace apenas dos años se barajaba la medida de traer agua desalada en barcos hasta la Costa del Sol. Los siete embalses malagueños acumulan en este momento unos 580 hectómetros cúbicos, después de haber sumado en los últimos días unos tres hectómetros más, y rozan el lleno técnico.

Hace 12 meses se encontraban con unos 366 hectómetros y hace 24 la situación era crítica. De hecho, a principios de 2024 el principal pantano de la provincia, el de La Viñuela, era considerado como «embalse muerto», bajo mínimos históricos desde su construcción en la década de los años 80. En este momento todas las presas se encuentran por encima del 90%, incluida la de la Axarquía, que mantiene más de 150 hectómetros cúbicos, como la de Guadalteba.

La única excepción es la de Casasola, al 62,5% de su aforo, porque se ha establecido un nivel de seguridad inferior ante la posibilidad de que pudiera complicarse, en caso de intensas lluvias, su desembalse de urgencia. Acumula 13,6 hectómetros de los 21,7 totales, pero no está previsto que se permita su llenado sobre ese límite.

Así podemos decir que los pantanos están ahora sobre el 98% de ese máximo técnico condicionado a la capacidad del embalse situado en el término municipal de Almogía. Si La Viñuela se encuentra al 91,73%, La Concepción, la presa que da suministro al otro tramo de la Costa del Sol, el más occidental, marca el 92,5% de su capacidad con hasta 53 hectómetros cúbicos.

Al máximo de su capacidad

Al 100% de su aforo técnico están las tres presas del cauce medio del principal río malagueño: Guadalhorce, Conde del Guadalhorce y Guadalteba. Y también la pequeña presa que se halla en la capital costasoleña, la del Limonero, con 15,6 hectómetros cúbicos.

Los cambios más drásticos respecto a hace un año los encontramos en La Viñuela, que ha pasado de 79 hectómetros a más de 150, así como en dos de los embalses del Guadalhorce. La presa de Guadalteba ha pasado de 75 a 155 hectómetros en este periodo; y la del Guadalhorce, de 55 a 127.

El mes de abril ha arrancado con nuevas lluvias, si bien es cierto que marzo ha figurado entre los 20 meses más secos de la serie histórica. Por este motivo, las autoridades mantienen sus mensajes de concienciación respecto al uso del agua. E incluso no se detienen acciones públicas, con la participación de los distintos gobiernos, locales, provincial, autonómico y nacional, como la apertura de nuevas vías para el trasvase de aguas a lo largo del litoral o la construcción de una nueva desaladora en la comarca de la Axarquía, cuyo anteproyecto era oficialmente presentado durante este pasado mes de marzo.

La Viñuela ha recuperado su caudal después de haber estado en situación de pantano muerto. / Francis Silva

Declaración oficial del fin de la sequía

Justo hace un mes y a las puertas de la Semana Santa, los ayuntamientos malagueños recibían esa declaración oficial de finalización de la sequía, después de que se reuniesen las comisiones de gestión de la sequía de las demarcaciones hidrográficas del Guadalete-Barbate y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Así se recuperaba de manera definitiva la situación de normalidad tras las restricciones impuestas por la falta de precipitaciones en el último lustro. Algunos consistorios en determinados momentos de 2025 reducían la presión del suministro público de agua en algunas franjas horarias, e incluso en la comarca de la Axarquía ciertas playas carecían de agua potable en las duchas durante el periodo de baños.

Anteproyecto de la desaladora de la Axarquía

La Consejería de Agricultura, Pesca y Agua hizo coincidir con la presentación del anteproyecto de desaladora para la Axarquía esa decisión de pasar página, por el estado de los embalses, a un periodo de restricción que hasta obligó a reutilizar aguas recicladas en el regadío malagueño ante la sequía extrema que se vivía.

No obstante, el mensaje de la Junta de cara a este verano abunda en que, aunque estemos justo en este momento ante la vuelta a la normalidad de todos los sistemas, no cabe la relajación. Los embalses de Andalucía están en una situación objetivamente positiva, pero las autoridades autonómicas subrayan que, tarde o temprano, «la sequía volverá».

Ese regreso a la normalidad supone que se recuperan los «índices máximos de consumo» permitidos para cada uno de los usos del agua establecidos en la planificación hidrológica, ya sea regantes o ayuntamientos, que han estado sometidos a diversas restricciones como consecuencia de la sequía.