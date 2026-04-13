La escalada del precio de la vivienda llega ya también a la "periferia" de Málaga: subidas de hasta el 40% en pueblos de interior

El mercado de compraventa residencial de vivienda en Málaga sigue mostrando una imparable tendencia al alza que no sólo se circunscribe ya a la capital y la Costal del Sol, sino que se va extendiendo de forma inquietante por los municipios del interior. Un análisis del portal inmobiliario Pisos.com revela incrementos generalizados de entre el 25% y el 40% entre 2023 y 2026 en muchas de las localidades de la provincia, superando e igualando en algunos casos al ritmo de evolución de los valores de la propia ciudad de Málaga.

El estudio, publicado este lunes, señala en primer lugar que Málaga es la tercera capital española con mayor incremento de precios ese periodo: en concreto, la subida ha sido del 37,6% en la ciudad, lo que deja al metro cuadrado es una media de 3.910 euros al mes y el valor promedio de un piso de 90 metros cuadrados en los 551.940 euros 2026 (es decir, 96.277 euros más caro en solo tres ejercicios). Sólo Madrid (42%) y Valencia (41,5%) presentan mayor tasa de subida.

Pero el panorama de subidas es similar en la Costa del Sol y, lo que resulta más llamativo, se extiende ya por la denominada "perfiferia" del interior, aunque en esos casos los valores de mercado sigue siendo, lógicamente, más bajos. En Mijas, la subida es del 42,5% y el precio se va a los 3.853 euros (346.736 euros para un piso), mientras que en Campillos el incremento es del 41,6% (914 euros el metro y 82.231 euros la casa).

Estepona, Marbella y Benalmádena completan el top 5 de subidas por localidades con un 39%, un 37,5% y un 35,4%. En Estepona, el valor es de 4.453 euros el metro para una vivienda tipo de 90 metros que se movería en los 400.761 euros; Marbella se va a los 6.078 euros el metro y a los 546.993 euros de promedio en las casas, mientras que Benalmádena está en los 4.059 euros el metro y en los 365.282 euros para la compra de un piso.

Subidas en el interior de la provincia

Archidona, Fuengirola, Nerja, Benahavís, Coín, Alhaurín de la Torre, Vélez-Málaga, Ronda y Manilva se mueve en una horquilla de incremento de precios que va del 25% al 35%.

Por citar las localidades de interior, en Archidona, con un 35,2% de subida, el valor del metro es ya de 969 euros y la vivienda saldría a 87.000 euros, mientras que en Coín el aumento es del 29% y el precio se iría a 2.131 euros el metro y 191.752 la vivienda media. En Alhurín de la Torre, dentro del área metropolitana de la capital, el precio ha subido un 29% y el metro se mueve ya en 2.534 euros, con casas de 90 metros por valores promedio de 228.000 euros. Y en Rondam, donde el alza es del 26,6%, se detecta un precio medio de 1.579 euros y una vivienda tipo de casi 143.000 euros.

Cártama sube un 19,% (2.221 euros el metro y 199.285 la casa), Antequera un 17,1% (1.391 y 125.210 respectivamente), Pizarra casi un 13% (2.875 y 258.783) y Alhaurín El Grande un 12% (2.021 y 181.883), por mencionar otros municpios de interior.

Viviendas en Alhaurín de la Torre una de las localidades donde hay más incremento de precios.. / L. O.

La situación se replica a nivel nacional en algunos casos son subidas en las denominadas "periferias" de las capitales aún más significativas. El portavoz y director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, advierte que estas zonas ya no son el "refugio" de precios que constituían antes. "Hay municipios alejados de grandes urbes que han duplicado o triplicado su precio en tres años, lo que demuestra que la crisis de accesibilidad ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente metropolitano", señala.

Cuando el mercado periférico se comporta como el metropolitano

"La lógica que ha movido a miles de familias es conocida: ante la imposibilidad de acceder a la vivienda en la ciudad, se trasladan a municipios del entorno donde el precio era más asumible. Ese movimiento ha sido el principal motor de la revalorización periférica. Pero cuando la periferia también se encarece a ritmos del 70% o del 100%, el modelo se agota. En las coronas metropolitanas de Madrid y Valencia, municipios que hace tres años ofrecían una alternativa real acumulan ya subidas que se acercan a las de la propia capital: Pinto (+33,75%), Mislata (+39,72%) o Paterna (+44,67%)", comenta.

Así, el portal afirma que el ahorro de vivir fuera del centro "se evapora más rápido de lo que ninguna política de ayuda a la compra ha logrado compensar".

"Cuando el mercado periférico se comporta como el metropolitano, la asequibilidad deja de ser un problema de grandes ciudades para convertirse en un problema de país. Y eso exige respuestas estructurales urgentes en materia de suelo y de promoción de vivienda nueva, no solo en las capitales sino en los municipios medios que actúan como válvulas de escape", concluye Font.