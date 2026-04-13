Escuela de Envejecimiento ‘En Activo’: la salud es para siempre

Lejos de entender la vejez como una etapa de retirada, el envejecimiento activo se abre paso hoy como una de las grandes claves para ganar calidad de vida, autonomía y bienestar a partir de los 65 años. Mantenerse activo no significa solo “hacer cosas”, sino conservar el cuerpo en movimiento, la mente estimulada y los vínculos sociales vivos.

Una vejez saludable no se construye únicamente desde lo físico. Los especialistas insisten en que leer, aprender nuevas habilidades, participar en talleres, juegos de memoria o actividades culturales resulta decisivo para mantener la agilidad cognitiva y combatir el deterioro mental. Del mismo modo, cuidar la vida social es un auténtico escudo frente a la soledad no deseada, uno de los grandes problemas de los mayores en nuestra sociedad. Compartir tiempo con familiares, amigos o asociaciones, implicarse en tareas de voluntariado o disfrutar de actividades comunitarias ayuda a reforzar la autoestima y el sentimiento de utilidad.

De todo esto y mucho más saben los mayores de El Palo, gracias a la actividad de la Escuela de Envejecimiento ‘En Activo’, una asociación ciudadana gestada en el Centro de Salud de El Palo en 2015 y que apoya Fundación Unicaja dentro de su obra social. En la actualidad esta Escuela ya roza los 500 socios.

Cuidar la vida social es un auténtico escudo frente a la soledad no deseada / ALEX ZEA

Aproximadamente el 20% de la población de este populoso y popular barrio de Málaga tiene más de 65 años y muestra una pirámide regresiva típica de la población envejecida con un ensanchamiento en las mujeres de 85 años o más, siendo estas (mujeres mayores que viven solas) el público prioritario para este proyecto.

«La historia empieza mucho antes de ese 2015 cuando el Centro de Salud, en su labor de promoción de la salud en Atención Primaria, llevaba bastante tiempo contactando con la comunidad para hacer sesiones divulgativas sobre hábitos de vida saludables», asegura Francisca Muñoz Cobos, médica de familia en el centro de salud paleño y una de las «culpables», junto a otros compañeros del Centro de Salud (enfermeras, la Unidad de Atención al Ciudadano, un trabajador social, una enfermera comunitaria, otra gestora de casos, la enfermera referente escolar y el propio equipo directivo del Centro junto a algunos voluntarios) de que la Escuela sea una consolidada realidad hoy.

El catálogo de actividades que se llevan a cabo va desde el ejercicio físico, al fomento de la dieta mediterránea pasando por visitas culturales y certámenes artísticos

«En El Palo la gente es muy participativa, hay muchísimas asociaciones y entidades de todo tipo y hay un afán de participar de igual a igual, aportando, no solamente recibiendo. Entonces, fue cuando surgió la idea de hacer una asociación ciudadana», añade la doctora Muñoz Cobos, quien cree que esta es una idea que se puede exportar a otros distritos de la ciudad.

Nunca hay que tirar la toalla

La idea principal que sustenta el proyecto pasa por transmitir que todas las personas, tengan la edad que tengan, pueden y deben mejorar su salud. No hay que tirar la toalla a ninguna edad. Se parta de la situación que se parta, siempre hay un óptimo al que se puede llegar, y esto se hace a través de una serie de actividades.

Fundación Unicaja apoya la Escuela de Envejecimiento Activo de El Palo / ALEX ZEA

Actividades que se agrupan en cuatro categorías: las que fomentan la creatividad, las de ejercicio físico, las que abogan por una alimentación saludable y todas aquellas que refuerzan la socialización de los usuarios.

La práctica de actividades deportivas como clases de Tai-Chi y de Gimnasia Adaptada en el polideportivo del barrio están a la orden del día y tienen mucha aceptación entre los mayores al igual que ‘Un millón de pasos’, una actividad que reúne a una treintena de personas comandada por una enfermera del Centro de Salud todos los jueves por la mañana en el Paseo Marítimo de El Palo con el objetivo de , romper con la soledad, socializar y llegar a un millón de pasos entre los meses de octubre y junio, cifra que ya han superado de sobra porque tras el último recuento se acercan a los siete millones . «Vengo a andar todos los jueves porque me siento bien y el paseo me relaja mucho. Me gusta andar todos juntos, aunque tengo una pierna mala, no hay que quedarse en casa lamentándose», indica Mari Carmen Silva, una vecina del barrio que lleva haciendo la caminata desde hace un año y que también está apuntada al coro, a clases de gimnasia adaptada en el polideportivo y a clases de castañuelas.

Por su parte, Juana Gómez, otra paleña presente, piensa que hay que aprovechar este servicio que les prestan a los vecinos «porque estas actividades son buenas para la salud. Yo me siento bien y hay que tener actividades porque si no, te oxidas en la casa», comenta. Además, a Juana le encanta estar con los niños en los colegios y siempre acude a las actividades conjuntas con los chavales del barrio. en sus centros educativos.

La Escuela de Envejecimiento Activo ‘En Activo’, se gestó en el Centro de Salud de El Palo en 2015 / ALEX ZEA

Alimentación, cultura y creación artística

Además del deporte en sus variadas manifestaciones, tiene mucho peso en la asociación el fomento de la dieta mediterránea, que se materializa a través de la edición de libros con recetas tradicionales, talleres de cocina popular y desayunos saludables.

«También fomentamos el ocio saludable para que los mayores mantengan el interés por la cultura y el patrimonio y vamos a monumentos y lugares emblemáticos de Málaga, con visitas guiadas -destaca Francisca-. Organizamos también certámenes creativos de dibujo, pintura, escritura o fotografía porque hay mucha gente en el barrio con inquietudes artísticas», indica.

Decenas de mayores de El Palo se reúnen los jueves por la mañana para ir a andar / ALEX ZEA

«Tenemos un coro y hacemos teatro todos los años en colaboración con los colegios de la zona. La experiencia intergeneracional entre mayores y niños es siempre muy positiva porque ambos se retroalimentan. Los colegios de la zona nos han abierto amablemente sus puertas y se lo agradecemos», destaca Muñoz Cobos.

Talleres de memoria para aumentar la capacidad cognitiva, o de uso de dispositivos electrónicos para romper la brecha digital, son otras de las actividades que se llevan a cabo en el barrio paleño. Un barrio que lucha activamente contra el inexorable paso del tiempo.