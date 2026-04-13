Patrimonio
Fundación Unicaja renueva su apoyo al Obispado de Málaga para restaurar bienes patrimoniales de la provincia
Como resultado del acuerdo se va a ejecutar el proyecto de rehabilitación integral de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Málaga, la conservación de las cubiertas de la Iglesia de Santa Cecilia de Ronda y la conservación de las cubiertas de la Iglesia de San Francisco de Antequera
Fundación Unicaja y el Obispado de Málaga renuevan su alianza para conservar el patrimonio histórico-artístico de la provincia. El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el obispo de Málaga, José Antonio Satué, han firmado un nuevo acuerdo de colaboración para la restauración de bienes patrimoniales culturales.
Patrimonio rehabilitado
Fruto de esta colaboración, se va a ejecutar el proyecto de rehabilitación integral de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Málaga, la conservación de las cubiertas de la Iglesia de Santa Cecilia de Ronda y la conservación de las cubiertas de la Iglesia de San Francisco de Antequera.
La nueva colaboración refuerza la estrecha relación existente entre la Fundación y el Obispado de Málaga, consolidada en los últimos años mediante el apoyo a múltiples iniciativas benéficas, proyectos educativos y actuaciones de restauración de bienes patrimoniales, con el objetivo de contribuir al desarrollo sociocultural de la provincia.
Tejado de la Catedral
En este sentido, la Fundación Unicaja respalda el proyecto del nuevo tejado de la Catedral, para el que ha destinado una aportación de 1,5 millones de euros, la principal aportación privada para la rehabilitación de este monumento.
El proyecto contempla la remodelación de la cubierta actual con la construcción de un tejado a dos aguas que protegerá al monumento de las filtraciones de agua, que afectan al edificio prácticamente desde el inicio de su construcción hace casi 500 años.
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