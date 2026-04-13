El Hospital Regional de Málaga acoge la primera parada de la gira sobre ciberseguridad en dispositivos médicos

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido el punto de partida de la gira andaluza 'Ciber IoMT en el entorno sanitario: Dispositivos Médicos Conectados y Ciberseguridad, entornos seguros para el paciente', una iniciativa desarrollada con la colaboración de diferentes instituciones y programas europeos, nacionales y regionales y orientada a reforzar la seguridad de la tecnología sanitaria conectada.

La jornada, celebrada este lunes en el salón de actos del Hospital General, ha contado con la asistencia del delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, y de parte del equipo directivo del centro hospitalario.

Este encuentro ha marcado el inicio de un recorrido que continuará por las provincias de Granada, Jaén, Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, con el objetivo de compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas en ciberseguridad aplicada al ámbito sanitario.

Ciberseguridad en sanidad

Durante la sesión se han abordado contenidos clave relacionados con el contexto del IoMT (Internet of Medical Things) en sanidad y su impacto directo en la seguridad del paciente. El IoMT engloba el conjunto de dispositivos y sistemas sanitarios conectados a la red como monitores, equipos médicos o aplicaciones; que permiten recopilar, transmitir y analizar datos clínicos en tiempo real, facilitando una atención más coordinada y basada en la información.

Asimismo, se han analizado lecciones aprendidas a partir de casos reales, la protección de la cadena de suministro desde la contratación pública, el gobierno seguro de sistemas críticos y el papel de la inteligencia artificial en los entornos sanitarios.

La jornada ha incluido también una mesa redonda en la que profesionales han compartido experiencias sobre la aplicación práctica del IoMT en la asistencia sanitaria, poniendo en común retos y oportunidades vinculados a la digitalización del sistema.

El encuentro ha contado con la participación de Manuel Jimber, coordinador docente y responsable de Seguridad TIC del Servicio Andaluz de Salud, junto a Juan González, Paloma Trillo, Sergio Pérez, Jerónimo López, Alberto Pérez, Enrique Rando y Joaquín Barranco, profesionales del ámbito de la seguridad, la tecnología sanitaria, las comunicaciones y los sistemas de información.