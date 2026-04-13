Este es el instituto público de Málaga que ha hecho historia en el Torneo Nacional de Debate en inglés

Ocho alumnos acaban de colocar el nombre del IES Valle del Azahar de Cártama, en Málaga, entre los grandes referentes del panorama educativo nacional. Un instituto público que ha demostrado que el debate escolar no es territorio sólo de la educación privada y concertada.

Blanca Madrid Carvajal, Mariel Santos Nadales, Alicia García Menéndez, Hugo Vicario Gálvez, Lucas Parra Gómez, Darío Orellana Martín, Maximiliano Joel Hernández Chauvet y David Jiménez Calle.

Estos son los estudiantes que han ganado el Torneo Nacional de Debate Escolar en inglés, un logro inédito para un instituto público. Los cuatro primeros son el equipo campeón y los otros el subcampeón.

Detrás de este triunfo hay varios años de preparación, talento joven y una apuesta firme por la oratoria, el pensamiento crítico y la excelencia académica.

Este prestigioso torneo, organizado por la Fundación Cánovas y con la participación de equipos de toda España, se celebró a finales de marzo y alumnos y profesores aún están celebrando su gesta.

Equipo del IES Valle del Azahar ganador del Torneo Nacional de Debate en inglés. / La Opinión

«Para nosotros es algo muy importante y muy satisfactorio por todo lo que tiene que ver con la educación pública», explica Juan Antonio González Codes, coordinador del Club de Debate del Valle del Azahar.

Así, defiende que «lo bonito de haber conseguido esto es el hecho de hacer ver que en los institutos públicos podemos trabajar igual o mejor que en los concertados y privados el debate de competición».

Con esta disciplina se aprende, no sólo a «hablar bien» o a quitarse el «miedo escénico», sino a investigar, a pensar, a improvisar, a ser tolerante y puede reforzar la autoestima.

«De los problemas que tenemos hoy con nuestros alumnos, muchos tienen que ver con la falta de autoestima. Además, son muy malos para trabajar en equipo, son individualistas», explica el docente, que lleva el club de debate junto a las profesoras Tamara López Mata y Jennifer Jiménez Robles.

De su experiencia personal al club del Valle del Azahar

Juan Antonio es el responsable de que el Valle del Azahar haya apostado por el debate. Él mismo fue debatiente cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Málaga donde se apasionó por esta actividad.

Desde hace tres cursos, unos 50 alumnos desde 3º de la ESO a 2º de Bachillerato aprenden a debatir en el marco de una actividad extraescolar los martes por la tarde, durante dos horas. Aunque cuando hay torneo, el tiempo se multiplica.

Estudiantes del instituto de Cártama Valle del Azahar preparan un debate. / La Opinión

Disponer de un club estable, con medios humanos y presupuesto del centro y de la AMPA, les ha permitido adquirir nivel y ganar este curso no sólo esta competición sino tres más: la de la Diputación de Málaga, el torneo provincial de debate de la Fundación Cánovas y el torneo provincial del Colegio de Economistas.

El Torneo Nacional de Debate Escolar en inglés es, no obstante, el que más destaca por sus características y su dificultad.

El tema a debatir era si la UE debería defender Groenlandia en caso de una invasión por parte de Estados Unidos. Un asunto complicado que requería conocimientos de geopolítica y de legislación europea.

La voz de las protagonistas

«Este torneo ha sido una experiencia increíble porque es algo que llevaba mucho tiempo queriendo y ha sido incluso más especial porque lo he conseguido con mi equipo y con mis amigos», expresa la alumna Mariel Santos Nadales.

Mariel no sólo destaca su triunfo, sino el de los dos equipos del Valle del Azahar: «Todos ganamos porque hemos sido capaces de construir algo en conjunto y demuestra que todos nuestros valores, la cooperación, el esfuerzo y estar unidos, son lo que realmente nos permite alcanzar grandes metas: apoyándonos y trabajando juntos».

Recuerda que hubo momentos difíciles, como cuando vieron que sus argumentos no estaban funcionando, pero los ánimos de sus compañeros y «el trabajo en equipo» les sirvieron para «recuperar la confianza» y remontar.

"La cooperación, el esfuerzo y estar unidos son lo que realmente nos permite alcanzar grandes metas: apoyándonos y trabajando juntos» Mariel Santos Nadales — Alumna del IES Valle del Azahar de Málaga

Su compañera del equipo subcampeón, Blanca Madrid Carvajal, destaca que esta victoria y la experiencia son «un cierre precioso porque ya terminamos el instituto, dejamos el debate escolar, pasamos al universitario y cerrarlo en el Senado, con mis compañeras me parece increíble».

Para Blanca, de los momentos más difíciles fue su intervención el segundo día, cuando la rapidez con la que suele hablar, sobre todo en inglés, no le hizo sentir orgullosa.

«A mí el inglés me encanta, pero me agobié en ese momento», recuerda. Esta competición escolar es la única que se celebra íntegramente en la lengua de Shakespeare.

Cómo son los alumnos del club de debate

Los alumnos que participan en el club de debate no tienen un perfil marcado, aunque el coordinador reconoce que son todos muy buenos alumnos.

Hay bastantes del Bachillerato de Sociales, porque Juan Antonio González es su profesor de Economía, pero también de Ciencias.

Componentes del equipo del IES Valle del Azahar que quedó subcampeón en el Torneo Nacional de Debate en inglés, junto a dos organizadoras. / La Opinión

«Aceptamos a todo el mundo. Desde los que vienen a echar un ratillo y quitarse el miedo escénico para las presentaciones de clase, hasta los que ganan los torneos, que son alumnos que van muy bien académicamente y esto es como un programa de profundización para ellos», explica el docente.

Además, destaca que en este entorno se encuentran a compañeros que son parecidos a ellos y pueden hablar de temas que tal vez les resulta más difícil en su día a día como de sociología o de política.

La clave para ganar

Juan Antonio González cree que lo que ha marcado la diferencia para ganar este torneo nacional en inglés es «el esfuerzo sostenido en el tiempo». Haber participado durante tres años en «muchísimos» torneos, que es «como más se aprende».

Los alumnos preparan los cuatro roles que hay en un debate:el introductor, el primer y segundo refutador y el conclusor y van probando con cuál se sienten más cómodos, aunque hay algunos, los mejores, que pueden hacer cualquier papel.

Los ocho alumnos del IES Valle del Azahar celebran la victoria con sus profesores Juan Antonio González Codes, Tamara López Mata y Jennifer Jiménez Robles. / La Opinión

De Málaga al Senado

Tras este importante éxito, el recorrido continúa. En septiembre, los ocho alumnos participarán en la Copa de Campeones que se celebra en el Senado. Una nueva oportunidad para demostrar la valía debatiendo del IES Valle del Azahar.

Para que este no sea el único instituto público que destaca, han creado el proyecto Debateando, en el que incluyen materiales para trabajar esta actividad o guías prácticas sobre el debate académico.

Prácticas de debate en el IES Valle del Azahar de Málaga. Ir a muchos debates es la clave para ganar. / La Opinión

Además, quieren crear una asociación y ya tienen un grupo de WhatsApp con más de 100 docentes malagueños interesados en montar sus clubes de debate.

«Lo que intentamos transmitir es que la educación de calidad está también en los institutos públicos», concluye el profesor, mientras que las alumnas aseguran que «este logro demuestra que la pública también puede destacar incluso con menos recursos».