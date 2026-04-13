Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal

La escena ha dejado de ser una previsión para convertirse en una señal visible sobre el terreno. El lateral de la plaza de la Victoria, el espacio popularmente conocido como Jardín de los Monos, ha comenzado este viernes a ser intervenido con el levantado de parte del asfaltado, un movimiento que encaja de lleno con la gran operación de reurbanización prevista para Lagunillas y su entorno inmediato.

Lo que ahora empieza a aflorar en la plaza forma parte de la segunda fase del proyecto municipal de renovación urbana del barrio, adjudicada por el Ayuntamiento en junio de 2025 a Construcciones Lasor S.L. por 2,4 millones de euros y con un plazo de ejecución de 12 meses. Esa actuación se centra en la revitalización de la calle Lagunillas, la propia plaza de la Victoria y la plaza Miguel de los Reyes, dentro de una intervención pensada para ganar espacio peatonal, reducir tráfico y mejorar la accesibilidad.

No se trata de una obra menor ni de un simple lavado de cara. El proyecto municipal prevé expresamente la peatonalización del tramo final de calle Lagunillas y del lateral del Jardín de los Monos para “mejorar la conectividad peatonal” y “recuperar este entorno como espacio central del barrio”, una idea que ya figuraba en la hoja de ruta municipal al menos desde enero de 2024.

La operación va más allá del cierre al tráfico de paso. El diseño incorpora una plataforma única, en la línea de la ejecutada en la calle Carretería, con criterios de accesibilidad universal y con la intención de convertir la vía en una zona 20. A eso se suman medidas para ensanchar el espacio del peatón, introducir más presencia de arbolado y favorecer otros usos ciudadanos en forma de pequeños espacios plaza repartidos a lo largo del recorrido.

Infografía de cómo quedará esta zona de la plaza de la Victoria peatonalizada. / L.O.

También se contempla la renovación completa de la pavimentación, la red de saneamiento, la red de abastecimiento de agua, una red de baldeo, mejoras en el alumbrado público, nuevas canalizaciones de servicios y la eliminación de cableado aéreo y barreras arquitectónicas. El Ayuntamiento añade además que se utilizarán materiales con propiedades drenantes, fotocatalíticas y fonoabsorbentes.

La pieza que faltaba para coser Lagunillas

La transformación de la plaza no se entiende sin el conjunto del barrio. El Ayuntamiento encuadra esta actuación en un proyecto más amplio de renovación integral de Lagunillas, dividido en dos ámbitos, con el objetivo de actuar tanto sobre los servicios urbanos como sobre la imagen de la calle y de frenar el tráfico rodado de paso. De hecho, en la adjudicación de 2025 ya se señalaba que la fase anterior, correspondiente a calles como Coto de Doñana, Alonso Benítez, Vital Aza, Pasaje Valentín Martínez, Huerto del Conde y Cobertizo del Conde, estaba ya cerca de finalizar.

La reurbanización de esta parte de la plaza de la Victoria tiene además un valor simbólico evidente. El llamado Jardín de los Monos ha sido durante años un espacio duro, fragmentado y dominado por la circulación, pese a su peso sentimental en el barrio. La intervención busca justo lo contrario: devolver centralidad urbana a este enclave y hacerlo más habitable, más transitable y más reconocible como lugar de encuentro.

Y no acaba ahí. Los presupuestos participativos 2026-2027 del Ayuntamiento incluyen para el distrito Centro un proyecto específico de “restauración y puesta en valor del Jardín de los Monos”, con un presupuesto de 120.400 euros, orientado al embellecimiento del entorno y a recuperar la identidad histórica del espacio con alguna alegoría en homenaje a los monos que dieron nombre a la plaza.

En otras palabras: el golpe de piqueta sobre el asfalto no solo abre una obra. Abre también una nueva oportunidad para que Lagunillas deje de mirar de reojo a uno de sus rincones más emblemáticos y lo recupere, al fin, como un verdadero corazón peatonal del barrio.