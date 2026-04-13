Málaga reúne la mayor cifra de empresas ‘gacela’ y de alta rentabilidad de Andalucía

Málaga es el principal motor económico de Andalucía al reunir la mayor cifra de empresas de la comunidad (136.848 de las 529.987 existentes, un 25,8% del total) y situándose como única provincia de la región que supera la media nacional de densidad empresarial, con 77,2 compañías por cada mil habitantes (la media española es de 66,9), según el estudio ‘Análisis económico-financiero de la empresa española 2025’ publicado hace unas semanas por Analistas Económicos de Andalucía, el gabinete de estudios del Grupo Unicaja Banco. El informe revela además varios parámetros que destacan el dinamismo empresarial de la provincia.

Por un lado, Málaga es la provincia que concentra un mayor número de empresas de ‘alta rentabilidad’, término que alude a los negocios que en los últimos tres años (2021-2023 en el estudio) han presentado un nivel de rentabilidad económica media superior al 25% sin que en ninguno de ellos haya sido inferior al 15%. El informe detecta en la comunidad 3.356 firmas de ese perfil, de las que el 31,6% (1.061) están implantadas en Málaga. La segunda provincia es Sevilla, con 788 empresas de este tipo (un 23,5% del total).

El estudio detecta además que los servicios, el comercio y la industria son los segmentos dominantes en este apartado de firmas de ‘alta rentabilidad’.

Empresas líderes en Málaga

Además del criterio de ‘alta rentabilidad’, el informe de Unicaja recoge otros dos criterios de excelencia para la empresa andaluza. Así, un total de 4.030 sociedades en la región son catalogadas como ‘líderes’ al registrar un volumen de recursos generados (cash flow) superior a los 500.000 euros y con beneficios (tomando como muestra 2023), mientras que 4.132 son denominadas ‘gacelas’ por haber logrado un crecimiento continuado de las ventas en los cuatro últimos años (2020-2023 en el informe), duplicándolas, cuando menos, en el conjunto del periodo, y registrando beneficios en todos los ejercicios de esa franja.

Pues bien, en el apartado de ‘gacelas’, Málaga vuelve a ser la primera del ranking con 1.082 compañías englobadas en este apartado, lo que supone el 26,2% del total andaluz, por delante nuevamente de Sevilla que, con 1.054 es segunda con una cuota del 25,5%. Servicios, comercio y construcción reúnen el mayor número de sociedades andaluzas que cumplen este criterio, según el estudio.

Una vista del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. / L .O.

Sevilla tiene más «líderes»

Donde sí está a la cabeza Sevilla es en el apartado de empresas líderes, con Málaga en este caso en la segunda plaza. En concreto, la provincia sevillana concentra el 28,1% de las firmas «líderes» (1.133) mientras que la economía malagueña se queda en el 24,6% (991). Servicios, comercio e industria son los segmentos con más casos de empresas en el apartado de «líderes».

En total, hay 11.518 firmas andaluzas que cumplen con alguno de los tres criterios de excelencia expuestos en el estudio (’alta rentabilidad’, ‘gacela’ y ‘líderes’). Málaga con 3.134 (un 27,2% del total ) y Sevilla con 2.975 (otro 25,8%) son las que concentran el mayor número de estas compañías.