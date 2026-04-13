Málaga se prepara para la primavera: plagas de cucarachas, mosquitos y otros insectos acechan

Llega la primavera a Málaga y con ella no solo las buenas temperaturas, sino también la necesidad de poner especial énfasis en las plagas que trae esta estación.

Tal y como avanza la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), esta primavera, como ya ha sucedido en años anteriores, estas plagas no seguirán el curso de otras temporadas, sino que estarán marcadas por el cambio climático y las lluvias de los últimos meses.

Según María José Notario, portavoz de Anecpla, la primavera traerá plagas de cucarachas y mosquitos. Esto se debe a que se multiplican más rápido porque, por culpa del cambio climático, «las temperaturas se mantienen mucho más y todo tipo de plaga se mantiene bastante elevado. A ello se suma que, al haber bastantes lluvias, hay más recursos en el ambiente para que cualquier organismo prolifere con mayor facilidad. Es algo que siempre ha pasado en la Costa, por lo que este año estará más cargado de plagas», afirma.

Entre las más habituales están las cucarachas de alcantarilla, como la germánica y la americana.

También hay que tener en cuenta los mosquitos, ya que una mayor circulación de agua y la presencia de agua estancada crean el sitio ideal para su proliferación, por lo que habrá que prestarles bastante atención, especialmente al mosquito Culex (transmisor del virus del Nilo) y al común.

Vigilancia en Málaga contra el mosquito tigre

En Málaga, la Junta ya vigila el mosquito tigrey ha activado protocolos frente al virus del Nilo. Son nueve los municipios malagueños en alerta por este virus, a lo que hay que sumar la alta presencia del mosquito tigre en la provincia.

No se escapa la oruga procesionaria, que debido a las buenas temperaturas y a las lluvias previas adelanta su llegada. Estas condiciones están provocando, además, un adelanto progresivo de la bajada de estos insectos de sus nidos, con los riesgos que este fenómeno conlleva.

Málaga no solo lucha con plagas estacionales. Hay algunas que ya se han convertido en habituales durante todo el año, como la avispa asiática, que ya se mantiene durante todo el año y cuyos nidos proliferan a ritmo frenético en la provincia.

Otras plagas en Málaga

Notario advierte también de plagas «importadas» o asociadas al turismo, como las chinches, cuya transmisión se viraliza en los aeropuertos.

La primavera también favorece a que los pececillos de plata se expandan y se reproduzcan con mayor facilidad, hasta convertirse en una molesta plaga. Los pececillos de plata (’Lepisma saccharina’) tienen su hábitat natural en el cuarto de baño, donde hay poca luz y humedad.

Aunque la visita de estos insectos es indeseada, son totalmente inofensivos ya que no producen picaduras. En lugar de eso, su alimentación suele estar basada en silicona, papel, cartón o alimentos ricos en almidón.

Con todo esto, Notario indica que la solución está en las empresas de fumigación: «Lo tienen que tener controlado y bajo vigilancia sobre todo para afrontar un verano y una primavera controlada»