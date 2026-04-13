Turismo
Nuevo récord en el Aeropuerto de Málaga: por primera vez supera los dos millones de pasajeros en marzo
El tráfico internacional alcanzó un total de 1.709.366 pasajeros, mientras que en el territorio nacional la cifra es de 363.515, siendo predominantes los vuelos comerciales
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol alcanza su récord del mes de marzo. Por primera vez en este periodo, la infraestructura ha superado los dos millones de pasajeros; lo que supone un crecimiento del 9,4% de viajeros respecto al mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 2.076.522.
Predominan los vuelos comerciales
El grueso de los usuarios se trasladó en vuelos comerciales, hasta sumar 2.072.881. De ellos, 363.515 se desplazaron en vuelos con origen o destino en alguna ciudad española (+12,5%), mientras que 1.709.366 optaron por conexiones con el extranjero (+8,8%).
En cuanto al repunte en las operaciones, de los 14.222 movimientos de aeronaves totales atendidos el mes pasado, 13.994 se correspondieron con conexiones comerciales: 3.138 nacionales (+5,1%) y 10.856 internacionales (+5,6%).
Tráfico internacional
Respecto al tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron el británico (435.352 pasajeros), seguido del alemán (164.408), el holandés (123.546), el italiano (98.646), el irlandés (90.722), el polaco (88.957) y el francés (87.677).
Datos del primer trimestre
En el primer trimestre del año, han transitado por la infraestructura malagueña 5.092.675, un 6,3% más que en las mismas fechas de 2025. De los 5.079.079 usuarios que se trasladaron en vuelos comerciales entre enero y marzo, 937.405 tenían origen o destino dentro de nuestras fronteras (+8,1%) y 4.141.674 (+5,9%), en el extranjero.
En los tres primeros meses de este año, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol gestionó 36.196 aterrizajes y despegues, un 3,9% más en comparación con el mismo periodo de 2025.
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