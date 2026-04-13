La Policía Local de Málaga avisa a los usuarios de patinetes eléctricos: se enfrentan a multas de 200 euros por estas nuevas infracciones

Multas hasta 200 euros por no cumplir en Málaga la nueva normativa para los Vehículos de Movilidad Personal (MVP), entre los que se encuentran los patinetes eléctricos. Así lo han comunicado la Policía Local de Málaga y la Dirección General de Tráfico (DGT), que han explicado que todos los conductores de este tipo de transportes están obligados a seguir estas instrucciones si no quieren ser sancionados.

"Si te mueves en patinete eléctrico, atento a las nuevas normas", ha afirmado la propia Policía Local de Málaga a través de sus redes sociales, donde ha explicado que todos los Vehículos de Movilidad Personal tendrán que estar registrados en la DGT e identificados con un adhesivo.

Seguro obligatorio, edad mínima y prohibición de auriculares

Una de las normas que más quejas ha recibido por parte de los usuarios de patinetes eléctricos es la obligatoriedad de que todos estos vehículos tengan seguro, otra de las normas que tendrán que cumplir sus conductores si no quieren enfrentarse a cuantiosas multas.

"Debes tener 16 años o más para poder utilizarlo", ha recalcado la Policía Local de Málaga sobre estos patinetes para los que, además, sus conductores no podrán llevar auriculares ni usar el móvil.

Casco obligatorio y prohibido llevar acompañantes

De igual modo, están obligados a utilizar el casco, mientras que está terminantemente prohibido llevar a otras personas o animales en el vehículo, por lo que solo podrá ser usado por una sola persona, el conductor.

"Está prohibido circular por la acera y zonas peatonales", han recalcado los agentes sobre estos vehículos que, además, deberán respetar los semáforos y demás señales de tráfico, como deben hacer el resto de vehículos.

Límite de velocidad y cifras de multas en Málaga

"No compres un patinete que supere los 25 kilómetros por hora porque serás sancionado y el vehículo, retirado", ha recalcado la Policía Local, que ha animado a todos aquellos usuarios que tengan dudas sobre la nueva normativa a que se pongan en contacto con los agentes.

Un usuario utiliza un patinete eléctrico en la capital / Álex Zea

Un nuevo reglamento que acarreará multas de hasta 200 euros para los conductores infractores. La propia Dirección General de Tráfico así lo ha asegurado sobre estos vehículos de una única plaza propulsada por motores eléctricos a una velocidad de entre 6 y 25 kilómetros por hora.

Cada ayuntamiento puede regular, pero hay normas comunes

"Cada Ayuntamiento puede regular, de una manera específica, la circulación de VMP, entre ellos, los patinetes eléctricos. Sin embargo, todos los usuarios deben cumplir unas condiciones mínimas", ha señalado la DGT.

Para quienes conduzcan su patinete eléctrico con auriculares o usando su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de comunicación, las multas serán de 200 euros, misma cantidad que para quienes no utilicen casco o conduzcan de noche sin luces o prendas reflectantes, al considerarse todos estos extremos infracciones graves.

Multas por circular por la acera o llevar a otra persona

Además, conducir con otra persona en el patinete ocasionará una multa de 100 euros, mientras que el circular por las aceras y zonas peatonales supondrá una sanción de 200 euros.

Pero las sanciones más elevadas son las que ya registraba la anterior normativa y que están destinadas a quienes conduzcan un patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol y otras drogas.

Las sanciones más altas son por alcohol, drogas y negarse a las pruebas

Este hecho puede acarrearles una multa de entre 500 y 1.000 euros, en función de la tasa de alcohol o si se trata de drogas.

"En caso de dar positivo, además, el vehículo quedará inmovilizado, tal y como ocurre con el resto de vehículos", recalca la normativa.

Además, quienes se nieguen a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas, podrán enfrentarse a una sanción de entre 500 y 1.000 euros.