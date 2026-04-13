El PSOE de Málaga se suma al 'Plan Montero' que promete "acabar con las listas de espera sanitarias'"

La sanidad pública no es una preocupación menor en Andalucía. Así lo confirman las voces de los miles de personas que se manifestaron este fin de semana en su defensa en cada una de las ocho provincias. Mientras los partidos ultiman sus campañas, el 'Plan Montero' ya se ha atrevido a hablar de horas de espera: citas en atención primaria que no excedan las 48 horas, 30 días para pruebas diagnósticas, 60 para consultas, 120 para intervenciones quirúrgicas en patologías frecuentes y 180 para las más complejas.

En este contexto, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, se ha comprometido este lunes con las mismas premisas de Montero para "eliminar las listas de espera sanitarias" y "acabar con su colapso y maltrato". El líder de los socialistas ha asegurado que la sanidad pública va a ser el principal eje de la campaña en la provincia para las elecciones del 17 de mayo.

"Málaga sufre las peores listas de espera de toda Andalucía. Casi 250.000 malagueños y malagueñas esperan para una intervención quirúrgica o una cita con un especialista", ha señalado Aguilar. A ello ha sumado otro dato: "Hoy Málaga es la provincia con mayor número de seguros privados. Uno de cada tres malagueños tiene ya un seguro privado". Los socialistas no creen que el "deterioro" de la sanidad pública sea una "casualidad", sino "una estrategia política deliberada". Aguilar acusa a Juanma Moreno de hacer de ella un "espacio de negocio" para la sanidad privada. "A la vista de estos datos, parece evidente que el plan de Juanma Moreno ha sido todo un éxito", ha ironizado.

Aguilar ha detallado que el compromiso del PSOE es que "en seis meses se eliminen las listas de espera en atención primaria y en un año se normalicen las consultas con el especialista". El secretario general no ha evitado los halagos a su compañera María Jesús Montero, que califica su compromiso con el sistema público de salud de "absoluto". Como prueba de ello, ha explicado que "la Consejería de Salud del próximo gobierno andaluz", en caso de fuera Montero quien ocupara la silla de San Telmo, "tendrá rango de vicepresidencia y competencia exclusiva".

La mesa redonda de la sanidad

El secretario general del PSOE en la provincia ha anunciado el impulso de "una gran alianza por la sanidad pública basada en el consenso" y ha asegurado que en el primer año de mandato sentarán "en la misma mesa" a Mareas Blancas, sindicatos, colegios profesionales y pacientes para impulsarla.

Aguilar ha resaltado que el 'Plan Montero' contará con financiación "suficiente" y que "se inyectarán 3.000 millones de euros adicionales" cada año a la sanidad pública andaluza. Según ha explicado, estos recursos procederán "del nuevo modelo de financiación", que se traduciría en "una inversión por habitante en gasto sanitario de 2.350 euros al año". "Andalucía pasará de estar en la cola, junto con Madrid, a situarse a la cabeza del país en inversión sanitaria por habitante", ha asegurado. Esta financiación, ha continuado, "permitirá la incorporación urgente de 18.000 profesionales sanitarios", entre ellos 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y 6.500 perfiles técnicos y administrativos, además de poner en marcha un programa "para recuperar el talento exiliado de profesionales sanitarios andaluces".

El líder de la lista de los socialistas de Málaga ha avanzado que el PSOE garantizará que "allí donde hoy hay un hospital concertado termine habiendo un hospital público", apostando por recuperar la gestión directa de los hospitales por parte de la Junta de Andalucía. También ha anunciado que "se garantizará la libre elección de médico por parte de los pacientes y el derecho a una segunda opinión médica en un plazo razonable de 15 días".

"Vamos a pasar del plan de Juanma Moreno, que ha destrozado la sanidad pública, al 'Plan Montero' para levantar de nuevo nuestro sistema público de salud y para que vuelva a ser el orgullo de todos los andaluces y andaluzas", ha finalizado.