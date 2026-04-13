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Sabor a Málaga viaja a Madrid con 42 productores y 600 productos autóctonos de la provincia

La marca estará presente hasta el jueves en el 'XXXIX Salón Gourmets' de Madrid, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, donde las empresas tienen fijadas más de 180 reuniones comerciales

Sabor a Málaga regresa al Salón Gourmets de Madrid

Sabor a Málaga regresa al Salón Gourmets de Madrid / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Opinión

MÁLAGA

La Diputación de Málaga, a través de su marca promocional del sector agroalimentario Sabor a Málaga, estará presente hasta el jueves en el 'XXXIX Salón Gourmets' de Madrid, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad que se celebra en Ifema.

42 empresas productoras

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha visitado este lunes el estand de Sabor a Málaga, que repite en este encuentro por undécimo año consecutivo con 42 empresas productoras procedentes de 24 municipios de la provincia que darán a conocer más de 600 productos autóctonos de la provincia a los cerca de 118.000 visitantes profesionales del sector que acudirán a la feria durante estos cuatro días.

Las empresas malagueñas ya tienen fijadas más de 180 reuniones comerciales con empresas distribuidoras, cadenas hoteleras y de alimentación, chefs y restauradores nacionales e internacionales y exportadores particulares.

Sabor a Málaga regresa al Salón Gourmets de Madrid con 42 productores y 600 productos autóctonos de la provincia

Sabor a Málaga regresa al Salón Gourmets de Madrid con 42 productores y 600 productos autóctonos de la provincia / L.O

Productos autóctonos

Entre los productos malagueños que se muestran en Salón de Gourmets hay aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga y quesos de cabra malagueña, muchos de ellos premiados por la Diputación y en otros certámenes nacionales e internacionales.

También hay embutidos que se elaboran en diferentes municipios malagueños de larga tradición chacinera, frutos subtropicales como el aguacate y el mango, conservas vegetales y de pescado, huevos, productos cárnicos, aceitunas aloreñas y encurtidos, mermeladas, jugo de caña de azúcar, pasta de ajoblanco, panes y repostería tradicional, pasta artesanal ecológica, especias y cafés de especialidad.

Más de 300 metros cuadrados

El sello de la Diputación cuenta con un espacio expositor tematizado de 325 metros cuadrados, ubicado en pabellón 7, estand 7E40, que evoca la despensa tradicional malagueña y que brindará una amplia visibilidad a los productos locales, tanto a través de los mostradores personalizados para cada una de las empresas participantes, como en las actividades programadas para la ocasión.

Sabor a Málaga regresa al Salón Gourmets de Madrid con 42 productores y 600 productos autóctonos de la provincia

Sabor a Málaga regresa al Salón Gourmets de Madrid con 42 productores y 600 productos autóctonos de la provincia / L.O

Con un horario de 10.00 a 19.00 horas desde el lunes hasta el miércoles, y de 10.00 a 17.00 horas durante el jueves 16 de abril, los visitantes a este salón profesional, que reúne a más de 2.000 expositores, pueden pasar a conocer las 42 empresas Sabor a Málaga.

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Durante cuatro jornadas, el estand de Sabor a Málaga ofrecerá a los visitantes un variado programa de actividades con demostraciones culinarias, catas, concursos y presentaciones que combinan tradición e innovación.

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