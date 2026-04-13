Seguridad vial
Semana negra en las carreteras malagueñas: ya son 9 los fallecidos en las vías interurbanas en lo que va de año
El balance provisional supone cuatro víctimas mortales más que en el mismo periodo del año pasado, un 80% más
El accidente mortal del pasado sábado en la A-7 a su paso por el municipio malagueño de Nerja eleva a nueve los fallecidos en las carreteras interurbanas de la provincia en lo que va de año, cuatro más que a la misma fecha del ejercicio anterior, según los datos actualizados por la Dirección General de Tráfico (DGT) este mismo lunes. El año 2025 se cerró un total de 35 muertos en este tipo de vías.
Este balance interanual ha aumentado un 80% en buena medida por los tres fallecidos registrados en este tipo de vías de la provincia en una semana negra que comenzó la madrugada del 6 de abril en el kilómetro 1028 de la A-7, situado en Mijas y en dirección a Fuengirola, donde un hombre perdió la vida al ser arrollado por un vehículo. Día y medio después, una grave colisión entre un furgón y un camión dejó un fallecido y un herido grave en la A-357, a su paso por el municipio de Pizarra. La tercera víctima mortal en apenas siete días se produjo la madrugada del pasado sábado en el kilómetro 934 de la A-7, situado en Nerja, donde el ocupante de un coche que al parecer estaba parado en el arcén murió tras ser embestido por un camión.
Motorista fallecido en Pedregalejo
A este trágico balance en las carreteras interurbanas se sumó la muerte de un motorista de 33 años en la capital malagueña. Ocurrió también la madrugada del lunes 6 de en el tramo de la avenida Pintor Joaquín Sorolla que pertenece a Pedregalejo, donde el joven, muy conocido en el fútbol base de la capital, se cayó de la moto.
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