'Tu tía la pelá', una marca artesanal malagueña para recordar

La típica expresión malagueña 'Tu tía la pelá' ya es un negocio artesanal. Lucía Arcas tiene un pequeño puesto en el que pone a la venta productos hechos a mano que elabora ella misma. La artesana proviene de La Mezquitilla en Algarrobo Costa. El lugar donde vende su artesanía no se aleja mucho de allí, lleva dos veranos montando su puesto en el paseo marítimo de Torre del Mar. Y ahora también le ha surgido la oportunidad de ubicarse en el Paseo del Parque, en la capital.

La identidad de marca que buscaba Arcas quería que estuviese asociada a Málaga. Un nombre característico que fuese difícil de olvidar y que "enganche a la gente", pero con el que también se identificase. Sus sobrinos fueron de gran ayuda a la hora de elegir el nombre de la marca. "Yo tengo sobrinos, y siempre están conmigo y siempre me dicen pues vete con tu tía la pelá, tu tía la pelá y tu tía la pelá", cuenta la artesana. Y así surgió 'Tu tía la pelá'.

La gente que conoce desde hace tiempo su puesto se acuerda del nombre de la marca. Y los clientes que son nuevos la buscan en redes sociales, como Instagram. "Es una forma, pues, de enganchar a la gente del nombre, que sea algo un poco más especial y más llamativo", afirma Arcas.

Lucía Arcas: mucha experiencia con la artesanía

Arcas siempre ha estado entretenida fabricando productos hechos a mano, lleva 26 años pintando abanicos. Así comenzó, con los abanicos y a medida que le fueron gustando más los diseños las ganas de seguir pintándolos aumentaban. La artesana, en un principio, lo concebía como un pasatiempo, una forma de desestresarse y poner en práctica su imaginación. Actualmente también hace exposiciones de cuadros y se considera "un poco artista".

Un abanico pintado por Lucía Arcas dueña del puesto 'Tu tía la pelá' / Lucía Arcas

La última Navidad se ubicó en uno de los puestos del Paseo del Parque de Málaga. Y desde hace poco más de un mes se integra dentro de Málaga de Moda, marca promocional de la Diputación de Málaga que agrupa empresas de moda de la provincia. Esta organiza eventos en el que las marcas que están adheridas a Málaga de Moda pueden reunirse para vender sus productos en el lugar establecido. De esta manera se incentiva el comercio local y artesanal de la provincia malagueña.

Productos artesanales puestos a la venta

El producto más vendido de Arcas son los pendientes. Están hechos con arcilla polimérica y los pinta a mano a base de pincel. Esto las convierte en piezas únicas, cada una es diferente. "No repito. Tú tienes unos pendientes y esos pendientes no los va a tener nadie", explica Arcas.

Entre los diseños destacan: monumentos y flores pintadas a mano. Aunque, también realiza piezas artesanales inspiradas en aspectos característicos de Málaga como las biznagas y espetos. Los precios de los pendientes oscilan entre los 5 y los 22 euros.

Pendientes artesanales de espetos, biznagas y botellines de cerveza del puesto 'Tu tía la pelá' / Lucía Arcas

Los pendientes y gemelos de patitos de goma fueron una de las novedades del último año. Otro de los diseños más recientes son los pendientes de botellines de cerveza. Comenzó a venderlos este verano y fueron muy populares, la artesana los define como todo un "éxito". Los pendientes de los botellines los hay de distintas marcas, no podía faltar la de Málaga: Cerveza Victoria. "En Málaga me he encontrado una clienta con 87 años con sus botellines de Victoria puestos en la oreja", recuerda la artesana.

Actualmente continua con lo que empezó hace 26 años, pintar abanicos. Otro de sus productos más vendidos. Además de pendientes y abanicos también vende otros complementos como anillos, pulseras, colgantes y gemelos. Los gemelos más populares son los que tienen dibujados el escudo del Málaga CF y los de los espetos.

Gemelos pintados a mano por Lucía Arcas / Lucía Arcas

"Mis principales clientes son personas que les gusta llevar algo atrevido y distinto a lo que normalmente te suelen vender las tiendas convencionales de distintas marcas que te venden el típico pendiente dorado y plateado", recalca Arcas. Son productos característicos y únicos para personas que les guste llevar algo "más llamativo". Arcas sabe agradecer a sus buenos clientes. Hay veces que los obsequia con algún detalle o en verano les hace algún descuento personalizado.

Proceso de fabricación

Para fabricar los pendientes, aparte de arcilla polimérica, utiliza diversos tipos de resina. En ocasiones mezcla estos materiales para fabricar sus piezas. La elaboración de los pendientes es laboriosa, los hace por tandas.

En primer lugar, amasa la arcilla polimérica para lograr que alcance una textura elástica. Y así cuando se introduzca en el horno la masa no se agriete y no se rompa cuando cae un pendiente al suelo. Una vez salidas del horno las deja reposar 24 horas para después pintarlas a mano o ponerle un papel.

El úlltimo paso es echar encima del producto la resina. Desde que pasa el periodo de secado suele tardar unas tres horas en tener lista una tanda de pendientes.

Localización de este año y envíos a domicilio

Los fines de semana se mueve por distintos municipios de la provincia para montar su puesto. En 2024 se ubicó en el paseo marítimo de Torre del Mar del 15 de junio al 15 de septiembre. El horario era de seis o siete de la tarde a cerca de la una de la mañana. Este año quiere volver a hacer el mercado de verano, pero todavía no sabe cual va a ser su ubicación.

El puesto artesanal 'Tu tía la pelá' / Lucía Arcas

Arcas también realiza envíos para toda España a través de agencias de transporte. Y por correo para pedidos de países de la Unión Europea. Los clientes que quieren realizar un pedido contactan con ella a través de Instagram o su número de teléfono que está indicado en sus redes sociales.

Aunque, en poco más de un mes entrará en funcionamiento la página web del negocio local. Desde ella se podrán realizar los pedidos.