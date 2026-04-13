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Unicaja afirma que está efectuando análisis preliminares de cara a un "potencial acuerdo" con Wizink Bank

La entidad informa de los contactos pero dice que no se ha adoptado aún "ninguna decisión definitiva"

La sede central de Unicaja Banco, en la avenida de Andalucía. en Málaga.

La sede central de Unicaja Banco, en la avenida de Andalucía. en Málaga. / Álex Zea

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La entidad financiera malagueña Unicaja ha informado este lunes de que está efectuando "análisis preliminares" con la entidad Wizink Bank SA cara a un "potencial acuerdo, no definido por el momento" y sobre el que no ha adoptado "ninguna decisión definitiva". Así lo acaba de comunicar el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como información privilegiada sobre operaciones corporativas como fusiones o adquisiciones y ha explicado que, "de forma regular", analiza "potenciales oportunidades de inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar de interés para todos sus accionistas".

En este sentido, el banco malagueña confirma análisis preliminares con Wizink Bank SA (que han sido avanzados por El Confidencial) con "conocimiento" del consejo de administración de Unicaja, dentro del marco definido en su Plan Estratégico 2025-2027, relativos a ese "potencial acuerdo". Para ello, la entidad seañala que cuenta con asesores externos, financieros (PricewaterhouseCoopers) y legales (Uría Menéndez).

Wizink Bank es una entidad financiera española fundada en el año 2000 y especializada en el segmento de préstamos para financiación del consumo. El grupo Värde Partners es, desde el año 2018, su propietario y único accionista.

Unicaja, abierta a adquisiciones para crecer

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ya explicó el pasado mes de febrero, durante la presentación de los resultados de la entidad correspondientes a 2025, que el banco no descarta seguir creciendo de manera inorgánica utilizando el exceso de capital que posee que, a cierre del pasado año, se elevaba a casi 2.200 millones de euros. Se refería en este caso, no a operaciones de fusión con otras entidades, sino a adquisiciones selectivas de compañías que le permitan aumentar su volumen de negocio en determinadas áreas económicas y financieras.

"Las oportunidades de compra siempre las estamos analizando; otra cosa son las capacidades de lo que podemos comprar o no podemos comprar en función de nuestra posición financiera (..) Sobre una posible compra, he dejado abierta la puerta porque no hemos cerrado uno de los aspectos todavía que teníamos clave en el plan estratégico de qué herramientas utilizar y qué capacidad utilizar o seguir utilizando para crecer en consumo", comentaba en ese momento.

El CEO de Unicaja Banco, Isidro Rubiales.

El CEO de Unicaja Banco, Isidro Rubiales. / L. O.

En todo caso, señalaba que tendría que darse "la vía adecuada" y encontrar una opción "que sea razonable, que sea atractiva y que tenga un retorno realmente rentable para nuestros accionistas".

De hecho, el plan estratégico del banco contempla esta posibilidad de crecimiento. Sin embargo, durante el primer año de ejecución, Unicaja no ha utilizado su exceso de capital para realizar ninguna operación.

Espera nuevos beneficios récord para este 2026

Unicaja espera crecer nuevamente este año y alcanzar un beneficio superior al alcanzado en 2025 (que cerró con unas ganancias récord de 632 millones de euros y un incremento del 10,3%) pese al actual contexto de "inusitada incertidumbre" que se registra a escala global, según comentó el CEO, Isidro Rubiales, durante la celebración de la junta general ordinaria de accionistas de este pasado jueves 9 de abril. El banco, a pesar de los "mayúsculos desafíos que se vislumbran en el horizonte más cercano", prevé un "cierto crecimiento en los ingresos recurrentes" gracias a la obtención de un margen de intereses superior al de 2025, y al aumento de las comisiones.

Noticias relacionadas y más

Rubiales dijo ante la junta de accionistas que los resultados cosechados dentro del actual Plan Estratégico 2025-2027, orientado a acometer una "profunda transformación" de la entidad, mantiene a Unicaja como una de las entidades "más solventes" del sistema financiero español, con un proyecto "propio, sólido, atractivo e independiente", y con un modelo de negocio que les permite "estar a la altura de los principales competidores". De cara a este 2026, por ejemplo, la previsión es que el crecimiento del volumen de negocio estará en la línea del 3%.

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