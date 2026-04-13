El Vicerrectorado de Cultura organiza un foro de debate para analizar el problema de la vivienda en Málaga

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga se ha hecho eco del problema de la vivienda en la capital y ha organizado el seminario ‘Cuatro Paredes’, que se desarrollará en cuatro sesiones -una por semana-, entre el miércoles 15 de abril y el miércoles 6 de mayo en diferentes escuelas y facultades. La entrada a las sesiones es libre hasta completar el aforo. No es preciso inscribirse.

En dichos encuentros se abrirá un diálogo con expertos para abordar este tema, tan sensible en la sociedad actual, ya que la vivienda en Málaga es actualmente la principal preocupación de sus habitantes, al encarecerse su coste en torno a un 40 por ciento en poco más de cuatro años debido, entre otras causas, a una fuerte demanda internacional y a una escasez de oferta asequible.

El problema es transversal, porque afecta a personas de diferentes generaciones y clases sociales, a estudiantes y trabajadores, jóvenes estudiantes que desean venir a residir a Málaga para estudiar su carrera pero tienen que optar por otras ciudades con un mercado de vivienda más asequible. O cuando personas de muy diferentes profesiones que vienen a trabajar a diario han tenido que renunciar forzosamente a vivir en la ciudad para mudarse a lugares alejados de la periferia, incluso a otros municipios, donde sí pueden permitirse el precio de la vivienda. Todo ello con el impacto que esto supone en desplazamientos y emisiones.

Para analizar los factores que han contribuido a generar esta situación el Vicerrectorado de Cultura ha organizado ‘Cuatro Paredes’. En este seminario se hablará de perspectivas arquitectónicas, territoriales, urbanísticas y de sostenibilidad, así como turísticas, socioculturales o artísticas.

La primera sesión se celebrará mañana, miércoles, y se titulará 'Sobre la metrópolis. Un des-montaje de la urbanización planetaria'. Intervendrá Kike España, arquitecto e investigador en estudios urbanos, en conversación con Daniel Natoli, cineasta y arquitecto. Se proyectará el galardonado cortometraje ‘Viaje alrededor de mi ordenador’ (2024), de Daniel Natoli, y el vídeo-ensayo ‘Sobre la metrópolis’ (2024), de Daniel Natoli y Kike España (estreno en Málaga). La cita, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

'Políticas administrativas sobre vivienda en Málaga. Vivienda turística vs. vivienda para vivir' es el título de la segunda jornada del seminario, que contará con la participación de Carmen Muñoz González, arquitecta, profesora titular en la Escuela de Arquitectura UMA y experta en condiciones ambientales, sostenibilidad y cambio climático; Jorge García de Herrera Fernández, Jefe de Servicio de Vivienda y de la Asesoría jurídica del Instituto Municipal de la Vivienda en Málaga; y Pedro Marín Cots, economista experto en planificación urbanística y territorial, presidente del Instituto de Estudios Urbanos y Sociales y exdirector del OMAU (Observatorio de Medio Ambiente Urbano). Moderará la mesa Manuel Moreno Linde, profesor contratado doctor de Derecho Administrativo en la UMA y experto en Derecho urbanístico y vivienda turística. Se celebrará en el Aula Judicial de la Facultad de Derecho.

Estudiantes

La tercera sesión lleva por título 'Estudiantes en Málaga. En busca de la vivienda perdida' y contará con Simón Ignacio Cárdenas Gaete, estudiante del Máster en Estudios Avanzados en Trabajo Social de la UMA, trabajador social y licenciado en Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso (Chile); Ariana Sansano, graduada en Bellas Artes y estudiante del Máster de Producción Artística Interdisciplinar de la UMA; Yasin Chaib Hidou, estudiante del doble grado en Finanzas y Contabilidad y en Administración y Dirección de Empresas de la UMA; y María José Berlanga, vicerrectora de Igualdad y Política Social de la UMA, responsable de la Residencia Universitaria de la UMA. La cita, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

'Ven a la Costa del Sol. Conflictos turísticos y retos de la vivienda en Málaga' será la cuarta y última sesión, en la que intervendrán Antonio Guevara, exdecano de la Facultad de Turismo UMA y actual Director de Alianzas Institucionales y Mecenazgo de la UMA; Curro Machuca, profesor titular del Departamento de Ciencias Históricas de la UMA y representante del Sindicato de Inquilinas/os de Málaga; Enrique Navarro, catedrático de Geografía en la UMA, experto en planificación territorial y turismo sostenible; y Ricardo Urrestarazu, profesor asociado de Política Económica en la UMA, Doctor en Turismo e investigador sobre la influencia del ámbito financiero en la asequibilidad de la vivienda. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes.