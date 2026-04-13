Vivienda y movilidad, principales preocupaciones de los malagueños

La vivienda sigue siendo el problema más grave de la provincia para los malagueños. Así lo refleja el último barómetro presentado por la Fundación Madeca (Málaga, Desarrollo y Calidad), realizado a través de encuestas telefónicas a 2.050 personas mayores de 18 años de todas las comarcas, excepto la capital. Las encuestas sitúan, como el año pasado, a la vivienda (47%) como el principal problema que ven en la actualidad los malagueños. La movilidad pasa del cuarto al segundo puesto de preocupación con respecto al año anterior (12%), y le siguen otros asuntos capitales en este tipo de encuesta: la sanidad (6,3%), el paro (5,7%) y la política en general (5%).

Según el Barómetro de la Fundación Madeca, los ciudadanos opinan con más pesimismo sobre la situación de la provincia en general con respecto al año pasado. Actualmente, el 60,6% considera que la situación de la provincia es buena o muy buena frente al 76,3% de 2025. El 14,9% considera que es mala o muy mala, mientras que el año pasado lo consideró así el 13,8%.

Con respecto a las perspectivas a dos años de la provincia, los malagueños tienen una opinión dividida. El 34,3% considera que será mucho mejor o mejor y el 33,3% opina que será peor o mucho peor, mientras que el 22,9% cree que no será ni mejor ni peor. Además, sobre qué administración puede hacer más por solucionar los problemas de la provincia, la ciudadanía considera que el Gobierno Central (40,9%), seguido de la Junta de Andalucía (31,6%) y del Ayuntamiento (13,5%).

Principales problemas para los ciudadanos, según el barómetro provincial / L.O.

La vivienda continua líder en preocupación

Uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos de la provincia de Málaga es con un 44,2% el precio de la vivienda. Muchos malagueños son expulsados cada año de las zonas costeras por los altos precios de una vivienda. Por ello, el grado de preocupación de la ciudadanía se sitúa en 8,41 puntos en una escala de 0 a 10, siendo la Serranía de Ronda, la comarca de Antequera, Valle del Guadalhorce y Costa del Sol las zonas en las que más preocupa.

Para las personas consultadas, los alquileres muy altos (21,6%) y la insuficiente oferta de inmuebles (20,3%) son los principales problemas para acceder a una vivienda. Y también se apuntan como dificultades el elevado número de viviendas turísticas (18,4%), los problemas de financiación (17,6%) y la inseguridad laboral (12,7%).

Y sobre las medidas más adecuadas para paliar este problema, se propone construir más viviendas protegidas (19,6%), liberar suelo para construir más viviendas (14,9%), limitar las viviendas turísticas (9,8%) y garantizar mayor seguridad jurídica contra los okupas (9,3%).

Soluciones propuestas para solucionar el problema de la vivienda / L.O.

Aumenta el pesimismo sobre la movilidad

Los ciudadanos de la Axarquía, Costa del Sol, Antequera y Guadalteba son los que más abundan sobre el problema de la movilidad. En una escala de 0 a 10, el nivel de satisfacción en materia de desplazamientos y transporte apenas aprueba en el ámbito comarcal, con un 5,08 de valoración, en tanto que en el ámbito de la provincia se sitúa en un 5,31.

Entre las medidas más importantes para solucionar el problema de la movilidad, el 25,7% apuesta por la ampliación del Cercanías en la Costa del Sol hasta Algeciras en tanto que el 20,5% se decanta por liberar el peaje de la AP-7. Además, otras propuestas secundadas son la ampliación y mejora de las dos líneas del Cercanías existentes (13,1%), la ampliación de la A-7 desde Vélez-Málaga hasta El Palo (12,5%), la ampliación y refuerzo de las líneas de autobuses interurbanos (12,4%) y la ampliación de la carretera del Guadalhorce, la A-357, entre Málaga y Campillos (10,7%).

Encuesta sobre medidas para mejor movilidad en Málaga provincia / L.O.

Desarrollo de la provincia

Con respecto a qué administración cree que está haciendo más por el desarrollo de la provincia de Málaga en general, el 28,7% de la ciudadanía opina que la Junta de Andalucía, seguido con un 18,6% por el Ayuntamiento y un 16,6% la Diputación de Málaga.

En relación a los proyectos y actuaciones a los que habría que dedicar más recursos para impulsar el desarrollo de la provincia, el estudio refleja que sería necesario apostar más por infraestructuras para mejorar la movilidad (29,9%), así como por otras obras públicas (20%), por el fomento del emprendimiento (10%) y por obras hidráulicas (5%).

En base al sector con más proyección y futuro en la provincia de Málaga, la ciudadanía considera que el turismo (52,8%), en segundo lugar el sector tecnológico (18,6%), en tercer lugar la construcción (12,8%), en cuarto lugar el comercio y sector servicios (6,8%), y por último la agricultura (3,4%).