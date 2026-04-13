De zapatería a uno de los mejores restaurantes de Málaga: la historia de esta venta con 80 años de tradición que triunfa gracias a sus platos "caseros y deliciosos"

De hospedería, posada para arrieros y zapatería hasta ser en la actualidad uno de los restaurantes más emblemáticos de Villanueva del Trabuco. Así han sido los distintos cambios que ha vivido la Antigua Venta El Cortijuelo Hermanos Romero, un negocio con casi 80 años de historia que ha conquistado a malagueños y visitantes con sus platos tradicionales y totalmente caseros.

"Ofrecemos auténtica comida tradicional con gran variedad de platos típicos de la zona como el chivo malagueño al ajillo", señalan desde este restaurante que abrió sus puertas en 1948 de la mano de Francisco Romero Mejías.

De posada y zapatería a referente de la cocina casera en Málaga

En sus inicios, este negocio fue una posada para los arrieros, que utilizaban este lugar como parada durante su recorrido.

Pero esta finalidad acabó en 1958, cuando Romero Mejías le traspasó el negocio a su yerno, Eugenio Romero, que aprovechó la buena ubicación del local para instalar una tienda y una zapatería.

Antigua Venta El Cortijuelo Hermanos Romero, en Villanueva del Trabuco / .

Finalmente, este negocio acabó convirtiéndose en un restaurante de comida tradicional y casera regentado por los hijos de Romero, que han hecho de las carnes a la brasa, los pescados de calidad, los guisos de siempre y los productos de la tierra su mayor tesoro.

Una parada junto al nacimiento de Los Cien Caños

Situado a apenas 2,5 kilómetros de Villanueva del Trabuco, en el kilómetro 2,5 de Los Alazores, este negocio se ha convertido en una parada imprescindible para los amantes del buen comer y el senderismo, ya que en sus inmediaciones se encuentra uno de los monumentos naturales más visitados de la provincia, el nacimiento de Los Cien Caños.

Pero este establecimiento no solo destaca por su ubicación y su entorno natural, con las mejores vistas de la Sierra Norte de Málaga, sino que la pericia en los fogones de su equipo y el exquisito sabor de sus platos lo han hecho un destino culinario único.

Platos tradicionales y caseros desde 9 euros en este negocio malagueño

Así, en este lugar que cuenta con un amplio salón interior decorado con encanto y una agradable terraza exterior se pueden disfrutar de toda clase de platos tradicionales y caseros desde apenas 9 euros.

Entre su amplia carta destacan el conejo al ajillo, la asadura de cordero, el jamón asado con patatas, sangre de chivo encebollada, chivo al ajillo, chuletillas de chivo al ajillo, paletilla de chivo, chuletillas de chivo empanadas, cordero troceado a la brasa, chuletillas de cordero, conejo a la brasa y chuletón de tercera, entre otros.

Carnes, guisos y especialidades de la casa en Villanueva del Trabuco

Entre sus opciones de carnes se encuentran también platos como filete de ternera, San Jacobo con patatas, chuleta de cerdo, costilla, chorizo, huevo y patatas; churrasco de cerdo a la brasa, plato de los Montes, carne en salsa, solomillo de cerdo, pollo troceado a la brasa, croquetas, flamenquín casero, carrillada de cerdo, secreto ibérico de bellota, churrasco de polo, manitas de cerdo, codillo, rabo de todo o brocheta de solomillo.

Además, ofrece variedad de platos de pescado y marisco, como rosada, calamaritos, almejas, jibia, bacalao con tomate, gambas, pez espada, fritura de pescado, pulpo a la gallega, rejos de calamar o distintos pescados a la plancha.

Sopas, migas y primeros platos desde 6 euros en este restaurante

También dispone de toda clase de entrantes y primeros platos desde 6 euros, como ensaladas, gazpacho, olla, sopa de la Casa Castellana, sopa de picadillo, de marisco o de espárragos, porra fría o porrilla caliente de setas y patatas, arroz, migas, gazpachuelo y tortilla.

"Sirve la comida típica de pueblo a muy buen precio, buena, casera y de gran calidad", destacan sus clientes a través de las reseñas del restaurante.

Los clientes destacan su precio, su servicio y su cocina casera

A esto, añade otro: "Nos ha encantado todo, desde el servicio hasta la comida, que es toda casera. El precio es económico si tenemos en cuenta la cantidad de comida que te ponen en el plato".

Además, los clientes han destacado que sus platos son "deliciosos y caseros" y que cuenta con un "ambiente increíble y un servicio espectacular", por lo que "merece la pena venir".

"Un sitio que no se olvida fácilmente, una excelente comida, a un precio en su justa medida", destaca otro sobre este restaurante que está abierto de lunes a domingo de 7.00 a 00.00 horas.