GASTRONOMÍA
Ni Zara ni Pull&Bear: el otro negocio de los socios de Amancio Ortega en Málaga que arrasa con sus cafés, dulces y productos hechos con "mucho cariño"
Este establecimiento abrió sus puertas en la capital malagueña en 2024 y, desde entonces, no ha dejado de sumar adeptos
La sombra de Amancio Ortega en Málaga no solo se puede encontrar en sus mayores buques insignia, sus principales firmas de ropa, como Zara, Pull&Bear, Bershka, Lefties o Stradivarius, sino también en una de las cafeterías que más adeptos está ganando en los últimos años gracias a su café de calidad, y sus dulces y productos recién hecho: Bombon Boss.
Esta firma que abrió en 2024 en Málaga capital no es propiedad del magnate empresarial, sino de uno de sus socios más cercanos, con el que mantiene diversas relaciones empresariales.
Una marca nacida en Alicante y controlada por Grupo Azarbe
Fue en 1992 cuando arrancó su andadura Bombon Boss en Alicante de la mano del empresario José Luis Martínez, tras lo que pasó a ser controlado desde 2020 por el Grupo Azarbe.
Se trata de un holding de la familia García Peralta que, a su vez, comparte con Inditex la propiedad del grupo Tempe, con el que la compañía produce el calzado y los complementos de las grandes tiendas de la firma de Amancio Ortega.
Además, la unión de Bombon Boss e Inditex es tal que en el interior de distintas tiendas de Lefties del resto del país se han creado stands de esta cafetería para que los clientes puedan tomar los mejores cafés y bocados mientras compran en el negocio.
La llegada de Bombon Boss a Málaga en 2024
En el caso de Málaga, la llegada de Bombon Boss se produjo en abril de 2024, cuando abrió su primera cafetería en pleno Centro, en la calle Alameda de Colón, a la que siguió otra en el Centro Comercial Rosaleda.
Desde entonces, esta cafetería se ha convertido en un emblema de los amantes de los desayunos y las meriendas, con toda clase de cafés con "sabor auténtico e ingredientes de la más alta calidad", en el que su principal referente, el café bombón, popular en Alicante, da nombre al negocio.
Café 100% arábica y una amplia carta dulce y salada en Málaga
Además, en su medio centenar de tiendas, entre las que destacan las dos malagueñas, se puede disfrutar de café 100% arábica, tostado natural y molido al momento, además de smoothies, frappés y cafés helados.
De igual modo, su carta cuenta con toda clase de productos dulces y salados, como sus croissants, muffins, berlinas, palmeras, caracolas, cookies, creps, booguie, bocadillos, focaccias, churros, bagel, empanadillas y ensaladas. Todo ello está disponible tanto en sus tiendas físicas de Málaga como para envío a domicilio.
Los clientes destacan su café, su repostería y su ambiente
"Desde que entras, se siente un ambiente tranquilo y agradable. El café tiene muchísimo sabor y la repostería está deliciosa", señalan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante.
Entre sus comentarios también se puede leer: "Me encantó descubrir esta cafetería. El ambiente es acogedor y se nota que todo está hecho con cariño. El café estaba perfecto y los dulces, increíbles".
"Una cafetería moderna y acogedora donde poder disfrutar de un buen desayuno, buen café, buenos dulces y bocatas variados", añade otro usuario sobre este negocio que ha conseguido conquistar el paladar de los malagueños y visitantes en apenas dos años.
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