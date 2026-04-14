Tres accidentes en la A-7 causan importantes retenciones en la zona oriental de Málaga

Hasta tres accidentes de tráfico están causando importantes retenciones desde primera hora de la mañana en puntos diferentes de la A-7 en la zona oriental de la provincia. Por un lado, un siniestro en el que un vehículo ha quedado volcado sobre la calzada de la autovía a la altura de El Palo en sentido Málaga capital está provocando un tráfico muy lento con colas de casi seis kilómetros que ya llegan a la rotonda de la Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, según la información que la Dirección General de Tráfico ofrece en tiempo real. Fuentes de Emergencias han informado que este accidente se ha producido sobre las 9.15 horas y que podría haber un herido, aunque de momento no ha trascendido su estado.

Retención a la altura de El Palo. / DGT

Otra de las incidencias se ha producido en esta misma vía a la altura de Chilches (Vélez-Málaga) en sentido Almería, donde se ha producido un accidente múltiple con cuatro vehículos implicados. Una persona de 23 años ha sido evacuada por los servicios sanitarios al Hospital de la Axarquía. En este caso, las retenciones se han producido entre los kilómetros 972.7 y 978.2. Durante las mismas, sobre las 10.20 horas, se ha producido otra colisión por alcance a la altura del kilómetro 967, a la altura de Rincón de la Victoria, que también ha dificultado la circulación.