Adelante Andalucía critica las condiciones laborales de la hostelería en la Costa del Sol

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, José Ignacio García, ha estado este martes en Estepona, donde ha expresado el compromiso de la formación con los más de 100.000 trabajadores y trabajadoras de la hostelería y donde ha criticado las condiciones laborales en este sector en la Costa del Sol.

Así, ha asegurado que durante la campaña electoral y la próxima legislatura, la formación andalucista de izquierdas "peleará por mejorar los bajos salarios, la precariedad contractual y la temporalidad que afectan especialmente a la provincia de Málaga y a comarcas como la Costa del Sol".

"Nos presentamos a estas elecciones andaluzas para hablar de cómo están trabajando los camareros y camareras, los cocineros, las cocineras y todos los trabajadores de los bares y restaurantes. Se sienten muchas veces no representados por nadie", ha afirmado García a través de una nota.

Desde la formación han señalado que "se calcula que hay aproximadamente 20.000 horas extras no pagadas cada semana solamente en la Costa del Sol, lo que supone un fraude de casi 20 millones de euros al año en salarios no pagados". "El problema es que, por ejemplo, el 30% de las horas hechas no se pagan en Andalucía. La mayoría en el sector de la hostelería. Y eso no podemos permitirlo", ha dicho García.

Según ha incidido, "aquí está Adelante Andalucía para pelear por las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería. Y eso lo vamos a llevar al Parlamento y exigiremos que en el próximo Gobierno se haga un plan específico para controlar y mejorar las condiciones laborales de este sector".

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"No vamos a olvidar a los que hacen que tantos, tantas patronales de la hostelería en Andalucía, se estén forrando cada año", ha incidido García, quien ha estado acompañado por el también candidato de Adelante Andalucía pero por la provincia de Málaga, Luis Rodrigo.