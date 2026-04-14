Angélica Fernández lleva el nombre de Málaga a la gran final de Miss World Spain 2026

Angélica Fernández se planta en la final de Miss World Spain 2026 con una doble bandera: la de Málaga y la de un proyecto social que busca visibilidad para la inclusión. La joven rinconera, actual Miss Mundo Málaga 2024, afronta en Gran Canaria el reto más importante de su reinado. Representará a la provincia este próximo sábado en la final en Sala Garbo’s, en San Bartolomé de Tirajana, dentro de una semana de concentración y pruebas que reúne a candidatas de toda España.

La joven, natural de Rincón de la Victoria y vinculada a La Cala del Moral, da así el salto del título provincial al gran escaparate nacional tras un año de preparación desde que fue coronada en agosto de 2024. Medios locales ya la situaban entonces como la representante malagueña llamada a competir en el certamen estatal.

La presencia de Angélica Fernández en esta final no es un movimiento menor. Miss World Spain no se limita a una pasarela al uso. El concurso examina a sus aspirantes en distintos apartados y se alinea con la filosofía internacional de “Beauty With a Purpose”, donde pesan el perfil humano, la solvencia ante el jurado, el talento y la implicación social. La propia organización internacional subraya que durante la semana de competición se celebran pruebas de deporte, talento, top model, multimedia, proyecto social y traje regional, y que el formato excluye desde hace años el desfile en bañador.

Ese enfoque encaja con la imagen que Fernández ha proyectado desde que ganó la corona malagueña: una candidata que combina formación, vocación educativa y presencia pública. En la información publicada tras su elección ya aparecía como estudiante de Magisterio Infantil, con una visión de la belleza ligada a los valores y al propósito.

Moda malagueña con proyección nacional

La candidata malagueña acudirá además a la cita nacional respaldada por firmas de la tierra. Durante la semana del certamen lucirá diseños de creadores como Rafael Urquizar, Dona Ralph, Samuel Reyes y Jote Martínez, en una clara apuesta por convertir su participación también en un escaparate del talento creativo malagueño.

No es un detalle secundario. En un concurso de estas características, la imagen sigue contando, pero ya no basta por sí sola. El estilismo, la identidad territorial y la capacidad de construir un relato propio pesan cada vez más. Y ahí Málaga juega una baza evidente: convertir a su representante en una embajadora de provincia, no solo en una candidata con opciones.

Belleza con propósito y proyecto social

El eje más sólido de la candidatura de Angélica Fernández estará en el apartado social. La malagueña defenderá un proyecto desarrollado junto a la Fundación Málaga CF, centrado en la Escuela de Supercapacitad@s, una iniciativa que trabaja la inclusión de personas con diversidad funcional a través del deporte. La Fundación del club blanquiazul sitúa precisamente entre sus grandes líneas de actuación la integración social, la educación en valores y el impulso de esta escuela específica, convertida con los años en una referencia nacional.

Ese vínculo refuerza una de las claves que hoy marcan este tipo de concursos: ya no basta con desfilar bien ni con salir airosa en una gala. Hay que sostener un discurso, defender una causa y hacerlo con credibilidad. En ese terreno, la candidatura malagueña quiere competir con argumentos.

Málaga busca hacerse hueco en la corona nacional

La final del sábado servirá para medir si la representante malagueña logra dar el salto definitivo. La ganadora relevará a la actual titular nacional y será la encargada de representar a España en el próximo Miss World, previsto en Vietnam, según la información oficial difundida por la organización internacional.

Angélica Fernández llega a esa cita con una ventaja clara: no aterriza como una desconocida ni como una candidata improvisada. Llega con preparación, con discurso, con un proyecto social reconocible y con una estrategia muy definida de promoción de la moda malagueña. En otras palabras, llega con la intención de que Málaga no sea solo una provincia más en el certamen, sino una candidatura con personalidad propia.