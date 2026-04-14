Elecciones Autonómicas
Antonio Sevilla señala que el estudio del Centra "confirma el fracaso" de las políticas del PP en la provincia
El número uno de Vox por Málaga acusa a Juanma Moreno de haber sido "incapaz" de dar solución a los problemas de los andaluces
Empiezan a llegar las primeras reacciones de los partidos a los datos arrojados esta mañana por el estudio del Centro de Estudios Andaluces —también conocido como el CIS andaluz—. El candidato de Vox por Málaga a las próximas elecciones del 17 de mayo, Antonio Sevilla, ha aprovechado para criticar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "haber sido incapaz" de dar solución a los problemas de los andaluces.
La encuesta otorga a los de Vox una horquilla de entre 17 y 20 escaños en el Parlamento. Aun así, Sevilla ha valorado este martes los principales problemas de los andaluces y ha criticado que "los cuatro principales problemas de los andaluces, y, por tanto, también de los malagueños", vuelvan a ser "la sanidad, el acceso y precio de la vivienda, la falta de trabajo y la inmigración ilegal". Según el número uno del partido en la provincia se tratan de "problemas estructurales" a los que Moreno Bonilla "sigue sin ofrecer una respuesta real".
Sanidad
En la misma línea de derribo, Antonio Sevilla ha incidido en que, a lo largo del mandato del PP, "ha aumentado el caos en la sanidad pública, se ha agravado el problema de la vivienda y se ha fomentado el efecto llamada de la inmigración ilegal". Además, ha reprochado al presidente de la Junta sus últimos anuncios sobre el Servicio Andaluz de Salud. "Ahora, tras ocho años, escuchamos a Moreno decir que va a cambiar el modelo organizativo del SAS. ¿Y por qué no lo hizo desde el primer día? No se puede ser más incompetente y oportunista. Lo dice ahora porque estamos en periodo electoral", ha afirmado.
Sevilla ha asegurado que los malagueños "saben que el PP miente más de lo que habla". "Ven cada día cómo los hospitales de la provincia están colapsados, cómo los centros de salud se caen a pedazos y cómo los profesionales sanitarios continúan soportando condiciones de precariedad", ha proseguido.
Vivienda
El candidato de Vox por Málaga ha subrayado que la provincia "sufre de manera especialmente grave" esta situación de la vivienda en la provincia, con municipios como la capital, Marbella o Vélez "entre los más castigados por el encarecimiento del mercado inmobiliario". Y ha advertido: "Cada vez son más los jóvenes y las familias que tienen que abandonar sus barrios, sus municipios o sus ciudades para encontrar una vivienda a un precio que no les suponga la ruina".
Para Vox, la ciudad de Málaga no ha mejorado "ocho años después del inicio del Gobierno de Moreno Bonilla" y, aseguran, los malagueños son hoy "más pobres".
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