Bendodo pide medidas urgentes ante la falta de AVE en Málaga

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, Elías Bendodo, ha reclamado este martes en el Congreso de los Diputados medidas urgentes para paliar la interrupción del AVE a Málaga, una situación que, según expuso, se prolonga desde hace casi cuatro meses y está provocando consecuencias económicas y sociales en la provincia.

Durante la defensa de una moción presentada por el Grupo Popular, Bendodo alertó de la situación ferroviaria que afecta a Andalucía y sostuvo que la falta de conexiones de alta velocidad está repercutiendo de forma directa en trabajadores, autónomos, familias y sectores clave de la economía malagueña. Según señaló, muchos usuarios se ven obligados a recurrir al avión o al vehículo privado, asumiendo un mayor coste en sus desplazamientos.

Tren de Cercanías

En su intervención, también criticó la ausencia de medidas alternativas para reducir el impacto del corte ferroviario y señaló, además, la incidencia del corte de la línea de Cercanías entre Málaga y Torremolinos.

Entre las propuestas planteadas por el PP, Bendodo citó la creación de un puente aéreo provisional a precio tasado, la eliminación de peajes en la Costa del Sol y en Las Pedrizas, el refuerzo de vuelos y ayudas directas a los sectores afectados. También reclamó soluciones técnicas para evitar el transbordo en autobús, como el uso de trenes de ancho variable o la puesta en marcha de servicios ferroviarios alternativos.

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Además, pidió responsabilidades por la gestión de la crisis y solicitó la dimisión del ministro. Bendodo cerró su intervención apelando al apoyo del resto de grupos parlamentarios para sacar adelante las medidas defendidas por su formación, al considerar que la situación es insostenible para Málaga y Andalucía.