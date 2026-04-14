El Complejo Deportivo de la UMA acoge en mayo la IV edición del torneo solidario de fútbol 7

El IV torneo regional solidario de fútbol se celebrará el 22 y 23 de mayo en el complejo deportivo de la UMA en Teatinos. Este martes ha tenido lugar el acto de presentación en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

La competición

La cuarta competición anual reúne a 16 equipos integrados por profesionales de diferentes áreas, entre ellas centros sanitarios, universidades, fuerzas de seguridad, asociaciones de pacientes y empresarios.

Además de la competición, el torneo mantendrá el ya habitual “tercer tiempo”. Tendrá lugar el 23 de mayo y busca fomentar la convivencia entre participantes y asistentes.

Hospital Regional y la Plataforma BIONAND

El acto de presentación ha contado con la presencia de las dos entidades que lo impulsan: Hospital Regional y la plataforma BIONAND, una iniciativa que busca reforzar el papel del deporte como herramienta de sensibilización social y apoyo a la investigación en salud.

También ha contado con representantes institucionales y de ámbito científico y universitario. Entre ellos, el director gerente del hospital, José Antonio Ortega; la directora económica administrativa y de servicios generales, Paula Corrales; el jefe de Servicio de Neurología del Hospital Regional, Pedro Serrano; el director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Francisco Tinahones; el director de Deportes de la Universidad de Málaga, así como representantes del ámbito deportivo como Sebastián Fernández 'Basti' y Francisco Martín Aguilar.

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La presentación ha finalizado con el sorteo de emparejamientos, donde se han elegido los partidos para octavos en el torneo.