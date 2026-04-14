Csif denuncia “graves retrasos” en el cribado neonatal del Hospital Materno Infantil de Málaga

El sindicato CSIF ha denunciado este martes “graves retrasos” y “falta de control” sobre pruebas del programa de cribado neonatal del Hospital Materno Infantil de Málaga, donde aseguran que alrededor de 200 muestras de sangre de recién nacidos no se habrían analizado en el plazo establecido, es decir, 72 horas desde la extracción.

Algunas de estas pruebas, según CSIF, se remontan a noviembre de 2025, cuando se registró una primera llamada de unos padres al centro hospitalario alertando de la falta de resultados. Desde el sindicato critican que, “pese a la gravedad de la situación”, no se detectó que existían estos retrasos en la recepción de las muestras hasta finales de enero, tras las reclamaciones de varios progenitores.

La organización advierte de que se trata de un “fallo grave” en el programa de cribados que afecta a la seguridad del paciente, ya que el objetivo de esta prueba —conocida comúnmente como prueba del talón— es la detección precoz de enfermedades en recién nacidos que pueden tener un gran impacto en la vida del niño.

Análisis antes de las 72 horas

La prueba se realiza desde los propios servicios de maternidad mediante la extracción de sangre capilar del talón del recién nacido entre las 36 y 48 horas de vida. Son análisis de urgencia que deben realizarse antes de las primeras 72 horas tras la extracción, pero que, según CSIF, están "llegando con meses de retraso", algunas desde noviembre de 2025. No obstante, el sindicato afirma que se desconoce el "alcance real" de la situación.

La demora en la recepción de estas muestras implica la nulidad de la utilidad de las mismas, ya que son pruebas diseñadas para realizarse en los primeros días de vida. Pasado ese tiempo, según explica el sindicato, pierde su finalidad de cribado y requiere de la realización de otras pruebas al recién nacido y consultas con especialistas para poder detectar posibles enfermedades.

Para la central sindical, no es admisible que estén llegando “pruebas caducadas de semanas o meses”, con la “gran incertidumbre y preocupación” que deja a las familias afectadas. Por ello, han solicitado explicaciones a la gerencia del centro, así como que se informe con detalle de la situación, que ha generado “una gran preocupación” entre profesionales y progenitores.

Protocolo a seguir

El protocolo del SAS especifica que esta muestra debe recogerse en papel especial (ficha de cribado) y se envía al laboratorio de referencia, donde se procede al análisis. En el caso del Hospital Regional Universitario de Málaga, su laboratorio es referente del programa de cribado neonatal en Andalucía Oriental, por lo que recibe las fichas de todos los centros sanitarios, públicos y privados, de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

CSIF subraya que se trata de “una prueba de urgencia”, que no precisa de cita previa, cuyos resultados, una vez analizadas las muestras, se informan a las familias desde los laboratorios. Si los resultados están dentro de límites establecidos, “se informa por carta a las familias, que en caso de no recibirla en 30 días deben llamar a Salud Responde para reclamarlos”.

En caso de “resultados fuera de los límites establecidos, se contacta bien telefónicamente o por cualquiera otra vía que se establezca para proceder a la repetición de la muestra en Atención Primaria o para continuar con otros procedimientos diagnósticos que confirmen o descarten la enfermedad que se sospecha”.

Falta personal

La central sindical ha aprovechado la ocasión para recordar la situación “extremadamente precaria” en la que presta servicio la unidad de laboratorio por la falta de personal. Afirman que, tras el aumento de las enfermedades incluidas en el programa de cribado –38 actualmente–, debería contar con 31 técnicos especialistas en laboratorio, pero la plantilla apenas suma 18 actualmente.

Asimismo, aseguran que los descubiertos se han “cronificado” entre el colectivo de técnicos especialistas en laboratorio, “cuya plantilla estructural no está al completo desde hace años”, pese a las reiteradas reclamaciones de esta central sindical y de los propios profesionales.

Según CSIF, la plantilla cuenta con alrededor de una veintena de descubiertos, mientras que han tenido que hacer frente a un aumento del 40% de la actividad del laboratorio, una sobrecarga laboral que, afirman, “está perjudicando la salud de los trabajadores de la unidad”.

Respuesta del hospital

Por su parte, el Hospital Regional de Málaga —del que depende el Hospital Materno— ha confirmado la existencia de una “incidencia puntual” en la recepción de determinadas muestras, pero ha aclarado que el volumen es “reducido” y “muy inferior” al señalado en el comunicado sindical.

Según han explicado, la incidencia se ha localizado en el circuito de transporte previo a su llegada al laboratorio. “Una vez recepcionadas, todas las muestras han sido procesadas conforme a los protocolos establecidos, garantizando la seguridad del paciente y la calidad del proceso asistencial”, han asegurado.

Asimismo, han señalado que, desde la detección de esta situación, se han activado “de forma inmediata” los mecanismos de coordinación con los centros emisores, “realizando una revisión individualizada de las muestras y estableciendo un seguimiento específico para asegurar la continuidad asistencial”.

Por otro lado, el hospital ha desmentido que exista una situación de falta de control o riesgo para los pacientes, así como las afirmaciones sobre déficit estructural de personal. “La dotación de profesionales se ajusta a la actividad del centro, sin perjuicio de la mejora continua y adaptación progresiva de recursos”, han indicado.

Por último, han resaltado que “se continúa avanzando en la optimización de los circuitos de transporte y en el refuerzo de los sistemas de trazabilidad, con nuevas herramientas que incrementarán la seguridad y eficiencia del programa”.