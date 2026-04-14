EY GDS alcanza los 1.000 empleos en el PTA de Málaga y expone su previsión de seguir ampliando plantilla

La compañía EY Global Delivery Services (EY GDS) Spain ha alcanzado los 1.000 profesionales en su centro de Málaga, situado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) e inaugudo en el año 2022. La multinacional afirma uqe el centro ha experimentado en este tiempo un "crecimiento sostenido", impulsado por la demanda de capacidades tecnológicas, digitales y de consultoría para proyectos internacionales. Del total de profesionales, 500 pertenecen al área de consultoría, que se ha convertido en el principal motor de actividad del centro.

EY GDS destaca el "hito" de contar ya con un millar de trabajadores en Málaga, una cifra que, a su juicio, "consolida su crecimiento y refuerza el papel estratégico del centro" dentro de la red global de esta empresa.

Junto al área de consultoría, el centro de EY GDS en Málaga cuenta con equipos de auditoría, tax y estrategia y transacciones (EYParthenon), que dan soporte a clientes de múltiples sectores y geografías, colaborando con equipos de otros países en entornos altamente especializados y multiculturales.

EY GDS Spain en Málaga se ha consolidado así, según la empresa, como un "entorno atractivo" para perfiles especializados en tecnología, data y analítica, SAP, consultoría de negocio, ciberseguridad, crimen financiero y perfiles con idiomas, que buscan desarrollar su carrera en proyectos internacionales sin salir de Andalucía.

Previsión es "seguir ampliando" su equipo en Málaga

De cara a los próximos años, EY GDS Spain duce que la previsión es "seguir ampliando" su equipo en Málaga, consolidando y expandiendo capacidades en todas sus áreas de servicio y apostando por nuevas tecnologías como la IA generativa, el cloud, la ciberseguridad, los datos y la automatización inteligente.

"El objetivo es seguir reforzando el papel del centro como hub global de referencia dentro de la red internacional de EY GDS, impulsando el crecimiento sostenible y el desarrollo del talento", asegura.

"Alcanzar los 1.000 profesionales es una muestra clara de que estamos ofreciendo un excelente servicio a nuestros clientes globales desde Málaga y de que nuestra apuesta por Andalucía como una región clave para el futuro de EY GDS Spain es acertada", afirma la directora del centro de EY GDS Spain, María Luz Aguilera.

La responsable de la compañía señala que los pasos que se han ido dando son los correctos. "Nuestro compromiso con Málaga y con Andalucía no es nuevo: seguimos creciendo de manera sostenida, consolidando capacidades, fortaleciendo nuestros equipos y reforzando nuestra presencia en la región", ha añadido.

María Luz Aguilera López, directora del centro de EY GDS Spain en el PTA de Málaga. / L. O.

Por su parte, la directora de integración global del centro de EY GDS Spain, Chhavi Agarwal, afirma qu este volumen de empleo pone de manifiesto el "sólido crecimiento, la madurez y la credibilidad" de la instalación de Málaga dentro de la red global de EY.

"Refuerza claramente el compromiso a largo plazo de EY GDS con Málaga como ubicación estratégica. Este crecimiento confirma nuestra confianza en el talento local, en el ecosistema tecnológico de la ciudad y en su papel como hub clave para apoyar las prioridades globales de EY. Asimismo, subraya nuestra intención de seguir invirtiendo en Málaga y de contribuir de forma positiva a la comunidad y a la economía locales", explica.

Talento, desarrollo y proyección internacional

EY GDS explica que la propuesta de valor al empleado se basa en el "desarrollo profesional continuo", con planes de formación y certificación a través de EY Badges, programas de coaching y mentoría, y la posibilidad de participar en proyectos globales con equipos multiculturales. El centro mantiene además una participación activa en iniciativas de voluntariado corporativo y compromiso social, reforzando su vínculo con la comunidad local.

Desde el centro del PTA de Málaga se desarrollan proyectos de consultoría tecnológica, transformación digital, data y analítica, cloud, crimen financiero y operaciones de ciberseguridad, entre otros, trabajando con "metodologías ágiles y equipos multidisciplinares".

"Consultoría es un pilar estratégico dentro de EY GDS Spain, con más de 500 profesionales que trabajan desde Málaga en proyectos de tecnología, riesgo, datos, inteligencia artificial y ciberseguridad para clientes internacionales. Además, ofrecemos un entorno en el que el talento puede desarrollar carreras de largo recorrido, desde etapas iniciales hasta posiciones de liderazgo", afirma Grzegorz Pabian, líder de consultoría en España para EY GDS.