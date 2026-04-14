GASTRONOMÍA
La famosa bocatería de Málaga que ha creado el primer campero dulce con las galletas más queridas por los universitarios
Este negocio se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la ciudad tras más de 15 años de trayectoria
Un campero dulce repleto de chocolate y las galletas más queridas por los universitarios, las icónicas Choco Bom. Esta curiosa combinación que rompe con la norma tradicional de que los camperos se deben hacer con ingredientes salados es la que ha creado uno de los negocios más famosos de toda Málaga: la Bocatería Lex Flavia.
Desde su emblemático local situado en la plaza con la que comparte nombre, en el barrio de El Ejido, este establecimiento se ha convertido en uno de los mayores referentes de la zona con sus ya míticos bocadillos, baguettes, sándwiches y camperos, que llevan acompañando a los malagueños en sus meriendas, descansos de estudio y cenas desde hace más de 15 años.
La Bocatería Lex Flavia lanza un nuevo campero de Choco Bom
Pero ahora, la responsable del negocio, María Jesús González, ha querido dar un paso más y ha creado el primer campero dulce con otra de las joyas culinarias más apreciadas por los jóvenes malagueños, las galletas Choco Bom.
"A mí me encantan los dulces, entonces, ¿por qué no hacer un campero de Choco Bom?", ha señalado González a través de las redes sociales del negocio mientras muestra a su clientela la forma en la que crea este novedoso bocado.
Así se prepara el campero dulce de Choco Bom
Para ello, utiliza su famoso pan de campero y le añade una base que mezcla crema de cacao blanca y negra. "Ahora le vamos a echar galletitas blancas y negras", ha recalcado la malagueña mientras rellena el interior del pan con galletas Choco Bom en forma de rosquilla.
Tras esto, el siguiente paso es aplastar el bocadillo y llevarlo al grill, hasta que se consigue que el chocolate se derrita pero las galletas siga crujiendo en cada bocado.
Un campero bien cargado repleto de crema y galletas
Tras esto, se añade en la parte exterior del pan galletas Choco Bom de chocolate con leche para culminar esta gigantesca combinación. "Cómo cruje esto", ha recalcado la mujer sobre este nuevo campero de galletas, disponible desde esta semana en su local.
"Mira qué cosa más maravillosa", ha señalado la cocinera, tras lo que ha asegurado que, al igual que lo que ocurre con el resto de sus camperos y bocadillos, este también estará "bien cargado", aunque en lugar de jamón, queso o lomo, estará repleto de crema de chocolate y galletas Choco Bom.
También se puede pedir con chocolate blanco
Además, tras la petición de algunos clientes de que este bocado se realice de chocolate blanco, la responsable de la bocatería ha explicado que estará disponible si se pide de esta forma a la hora de encargarlo.
Una "locura" de camperos destinados a "los más golosos" que ya se puede disfrutar en su local haciendo el pedido al teléfono 620 35 17 17.
Un bocado que será "barato y de calidad" y que se une al resto de productos del que dispone este negocio, entre los que destacan sus camperos XXL por un precio que oscila entre los 3,80 euros y los 5,50, sus pitufos desde 2 euros, sus sándwiches desde el mismo precio o sus bocapizzas desde 3,50 euros.
Camperos, baguettes y opciones sin gluten en su carta
A esto se suman los durum desde 4 euros o sus hamburguesas caseras desde 3,50 euros, además de sus enormes baguettes por unos 3 euros.
Unos productos que están también disponibles en su versión sin gluten, abonando 1,50 euros más en el caso de las vienas y 2,60 euros para las baguettes XL y los camperos.
Tanto sus nuevos camperos dulces como el resto de productos de su carta están disponibles en su local de la plaza Lex Flavia número 16 de lunes a jueves de 8.00 a 15.30 horas y de 18.00 a 22.00 horas; mientras que el viernes el horario se amplía hasta las 23.00 horas.
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