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Empleo en Málaga

Gi Group busca más de 1.000 vendedores de lotería para Cruz Roja en ciudades como Málaga: estas son la condiciones laborales

Son contratos de 20 horas semanales en turnos de mañana o tarde: no se requiere experiencia y hay vacantes activas en diferentes zonas de España

Un integrante de Cruz Roja, que todos los años realiza un sorteo.

Un integrante de Cruz Roja, que todos los años realiza un sorteo. / LA OPINIÓN

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La empresa de recursos humanos Gi Group, una ETT de servicios de trabajo temporal y formación, busca incorporar más de 1.000 vendedores de lotería a pie de calle para Cruz Roja en diferentes puntos de la geografía española. Se trata de una campaña temporal que comenzará a partir del próximo 14 de abril y se extenderá hasta el 21 de julio, en diferentes ciudades como Alicante, Valencia, Castellón, Madrid, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Cádiz, Almería y Murcia.

Para optar a estos puestos, no se requiere experiencia previa, aunque se valorará positivamente contar con una trayectoria en atención al cliente, venta directa o campañas promocionales. Los candidatos deberán tener disponibilidad para trabajar cinco días a la semana, incluidos fines de semana, además de habilidades sociales, capacidad de comunicación, iniciativa y orientación al cumplimiento de objetivos.

Según ha explicado esta empresa, las principales funciones del puesto incluyen la venta de boletos de lotería de Cruz Roja a pie de calle, la captación activa de clientes en las zonas asignadas, la gestión del cobro y el control del stock, así como la representación de la entidad en la vía pública. Asimismo, participarán en acciones especiales y eventos en ubicaciones de alta afluencia.

Condiciones de los contratos

Gi Group afirma que, entre los beneficios principales de estas posiciones, se "importantes comisiones por ventas y un gran ambiente laboral".

Archivo - Trabajadores de la Cruz Roja reciben a las personas de un cayuco, rescatadas por una embarcación de Salvamento Marítimo, en el muelle de Arguineguín, a 23 de julio de 2024, en Gran Canaria

Trabajadores de la Cruz Roja en un servicio. / Europa Press - Archivo

"Todos los contratos serán contratos fijos discontinuos, con una jornada de cuatro horas diarias en turnos de mañana o tarde, a elegir según las necesidades de cada empleado/a. Si las peticiones se mantienen según lo previsto, se procederá a la contratación de un mayor número de vendedores y vendedoras de lotería, con incorporaciones semanales conforme avance la campaña", detalla la compañía.

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Los interesados pueden encontrar toda la información en este enlace.

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