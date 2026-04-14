Empleo en Málaga
Gi Group busca más de 1.000 vendedores de lotería para Cruz Roja en ciudades como Málaga: estas son la condiciones laborales
Son contratos de 20 horas semanales en turnos de mañana o tarde: no se requiere experiencia y hay vacantes activas en diferentes zonas de España
La empresa de recursos humanos Gi Group, una ETT de servicios de trabajo temporal y formación, busca incorporar más de 1.000 vendedores de lotería a pie de calle para Cruz Roja en diferentes puntos de la geografía española. Se trata de una campaña temporal que comenzará a partir del próximo 14 de abril y se extenderá hasta el 21 de julio, en diferentes ciudades como Alicante, Valencia, Castellón, Madrid, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Cádiz, Almería y Murcia.
Para optar a estos puestos, no se requiere experiencia previa, aunque se valorará positivamente contar con una trayectoria en atención al cliente, venta directa o campañas promocionales. Los candidatos deberán tener disponibilidad para trabajar cinco días a la semana, incluidos fines de semana, además de habilidades sociales, capacidad de comunicación, iniciativa y orientación al cumplimiento de objetivos.
Según ha explicado esta empresa, las principales funciones del puesto incluyen la venta de boletos de lotería de Cruz Roja a pie de calle, la captación activa de clientes en las zonas asignadas, la gestión del cobro y el control del stock, así como la representación de la entidad en la vía pública. Asimismo, participarán en acciones especiales y eventos en ubicaciones de alta afluencia.
Condiciones de los contratos
Gi Group afirma que, entre los beneficios principales de estas posiciones, se "importantes comisiones por ventas y un gran ambiente laboral".
"Todos los contratos serán contratos fijos discontinuos, con una jornada de cuatro horas diarias en turnos de mañana o tarde, a elegir según las necesidades de cada empleado/a. Si las peticiones se mantienen según lo previsto, se procederá a la contratación de un mayor número de vendedores y vendedoras de lotería, con incorporaciones semanales conforme avance la campaña", detalla la compañía.
Los interesados pueden encontrar toda la información en este enlace.
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