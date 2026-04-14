Turismo
El Gobierno inicia la segunda fase de las obras de emergencia en las playas de Málaga por el tren de borrascas: ¿dónde se está actuando?
Desde esta semana se actúa en determinadas playas de Marbella, San Pedro, Benalmádena y Torre del Mar, que estarán cerradas al público el tiempo que duren los trabajos
El Gobierno ha iniciado esta semana la segunda fase de las obras de emergencia en varias playas de la provincia de Málaga que sufrieron el tren de borrascas de los últimos meses. En concreto, se actúa en playas de Marbella, del núcleo de San Pedro de Alcántara, de Benalmádena y de Torre del Mar (Vélez-Málaga), según ha explicado este martes la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
Esta segunda fase comprende movimientos de arena tras las basculaciones de Cabopino a Las Chapas y de la playa de El Cable a Fontanilla en Marbella. En San Pedro de Alcántara se actuará en el entorno de Guadalmina. Por otra parte, en Benalmádena se trabajará en la playa de Malapesquera y en Torre del Mar (Vélez-Málaga) en la zona junto a la desembocadura del río Vélez.
Debido a estas obras, que han sido consensuadas con los respectivos ayuntamientos, y a los movimientos de arena necesarios para realizar los trabajos, las playas afectadas estarán cerradas al público el tiempo que duren los trabajos.
Primera fase, ya concluida
La Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo concluyó a finales de marzo la primera fase de las obras de emergencia en las playas de Málaga afectadas por el tren de borrascas sufrido durante los meses pasados.
En la playa del Peñoncillo, en Torrox, en la Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, en la playa del Bajondillo de Torremolinos y en la playa de Santa Amalia de Fuengirola se han realizado diversos aportes de arena y reperfilados de las playas. En esta última localidad además se han eliminado distintas cimentaciones aparecidas tras la demolición del Hotel Mare Nostrum hace más de 30 años. Por otra parte, en la playa de El Bombo de Mijas también han finalizado las obras de reperfilado y de aportes de arena.
Inversión del Gobierno
El Gobierno invierte 1,3 millones de euros en estas obras de emergencia para adecuar las playas malagueñas. La Subdelegación detalla que el Real Decreto-ley 5/2026 contempla asimismo un paquete inversor de 2.000 millones de euros de ayudas a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras y servicios municipales en las playas.
La Subdelegación de Gobierno de Málaga ha recordado que el temporal de poniente causó daños en varias playas de la provincia produciendo pérdidas de arena, desperfectos en mobiliario e instalaciones urbanas, basculamiento y pérdida de cota de la playa.
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