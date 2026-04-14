Grupo GS inicia la venta de su promoción de viviendas de lujo en el barrio de El Limonar en Málaga: estos son los precios y características

El Grupo GS ha anunciado el inicio de la comercialización de su promoción de alta gama GS Limonar Hills, situada en Colinas del Limonar. El proyecto estará compuesto por doce viviendas de 1 a 4 dormitorios. La compañía afirma que este lanzamiento se enmarca en su "estrategia de crecimiento" en Málaga y la Costa del Sol, y añade que se produce en un contexto de "elevada demanda de vivienda de calidad en ubicaciones prime, especialmente en zonas con una oferta muy limitada de obra nueva".

El proyecto, que fue presentado el pasado mes de octubre, se desarrollará sobre una parcela de 1.250 metros cuadrados, con una superficie construida aproximada de 2.500 metros cuadrados, que incluirán viviendas, zonas comunes, plazas de garaje y trasteros. El inicio de las obras está previsto para el último trimestre de 2026, con una estimación de entrega de las viviendas a finales de 2028.

GS Limonar Hills, ubicada en la calle Monte Miramar 56, parte con unos precios de salida de 850.000 euros, con una horquilla que alcanza los 1.590.000 euros. "La demanda prevista responde mayoritariamente a un perfil de comprador nacional, con especial protagonismo de clientes de reposición, segunda residencia e inversión patrimonial", apunta Grupo GS.

"En enclaves privilegiados como El Limonar, la escasez de suelo finalista, la limitada oferta de obra nueva y el creciente interés por este tipo de producto están generando una fuerte presión sobre el mercado. En este escenario, GS Limonar Hills se posiciona como una de las propuestas residenciales más diferenciales actualmente disponibles en esta zona de Málaga capital", afirma el grupo.

Inversión y empleo

El desarrollo supondrá una inversión de 14 millones de euros y, según GS, generará un impacto económico directo e indirecto en Málaga, con la creación de alrededor de medio centenar de empleos durante las fases de construcción y desarrollo.

"El lanzamiento de GS Limonar Hills se enmarca en el plan estratégico de Grupo GS para reforzar su posicionamiento en los mercados residenciales prime más emblemáticos de España, con Andalucía y, en particular, la ciudad y la provincia de Málaga, como uno de sus territorios clave de crecimiento", explica la empresa.

Con motivo de este inicio de la comercialización, el Grupo GS celebra este martes un evento de presentación en Málaga. Al encuentro acuden clientes bajo cita previa, que tendrán la oportunidad de ser los primeros en reservar su vivienda.

Caracerísticas de las viviendas

Las viviendas cuentan con terrazas privadas y jardines. El residencial de contará con una piscina principal con solárium rodeada de zonas ajardinadas, una segunda piscina en cubierta de carácter más privado con vistas al mar, así como plazas de garaje y trasteros con accesos organizados y funcionales.

El proyecto incorpora, además, un sistema de domótica que permite gestionar de forma integral la iluminación, la climatización y los accesos desde la propia vivienda.

Sobre Grupo GS

El Grupo GS es una promotora especializada en el desarrollo de proyectos residenciales de alta gama en ubicaciones consolidadas y de alto valor residencial. La compañía gestiona actualmente más de 3.000 activos inmobiliarios en distintas fases de desarrollo en ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz, Madrid, Valencia, Alicante, Baleares o Galicia, y mantiene una estrategia de "crecimiento sostenido" basada, según exlica, en "la calidad del producto, el diseño y la selección de ubicaciones de alto valor".

Imagen de la futura promoción de viviendas de Grupo GS en Fuengirola (Málaga). / L. O.

Grupo GS cuenta con un volumen de negocio de 302 millones de euros en 2025, y más de 3.000 activos inmobiliarios en gestión, distribuidos en 26 promociones en distintas fases de ejecución en Sevilla, (Centro, Nervión, Los Remedios, La Palmera); Cádiz, (capital y Zahara de los Atunes); Málaga (capital, Estepona, Fuengirola, Nerja, y Marbella), Granada (centro), La Antilla (Huelva), Madrid (El Viso), Valencia, Alicante, Santa Eulalia (Islas Baleares), Vigo (Pontevedra), Sanxenxo (Pontevedra) y Santander.

Como parte de su estrategia de diversificación, la compañía ha comenzado su expansión internacional con la adquisición de suelos en Portugal, especialmente en el Algarve y Lisboa, para responder a la "creciente demanda de viviendas de lujo" en ubicaciones prime.