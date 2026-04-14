Dibujo al aire libre
Grupo J11: el arte de dibujar y hacer amigos en Málaga cumple 10 años
Los dibujantes urbanos de Málaga del Grupo J11, llamado así porque comenzaron a reunirse todos los jueves a las 11, celebran su primera década de vida y amistad con la exposición de un centenar de dibujos en la Escuela Oficial de Idiomas.
Todo comenzó con cuatro amigas jubiladas, que coincidieron en la academia de pintura de Ruiz-Juan, en la Carretera de Cádiz.
Como explica una de ellas, Lucía Ruiz, que ha sido catedrática de Física y Química, «conocía el grupo de los Urban Sketchers y la libertad con la que pintaban; pero en aquella época quedaban cada mes o mes y medio y nosotras queríamos practicar».
Así, las cuatro decidieron quedar todos los jueves a las 11, para salir a dibujar Málaga durante dos horas y en riguroso ‘directo’: «En la calle y a mano alzada, sin mesa de apoyo ni instrumentos; con mucha libertad».
Como recuerda, se le fue uniendo cada vez más gente; el grupo pasó a llamarse J11, por el día y la hora a la que quedaban; pero hasta eso cambió: «Como tuvimos mucha demanda y había gente que estaba trabajando, hubo que pasarlo a los sábados». El nombre permaneció.
Diez años más tarde ahí siguen, a esas cuatro mujeres fundadoras se sumaron unas 70 personas, aunque el grupo de Facebook supera ya los 600 miembros y su Instagram llega casi a los 1.500 seguidores.
Para celebrar esta primera década de existencia, el ‘Grupo J11 Dibujantes Urbanos Málaga’ expone desde el pasado miércoles 8 un centenar de dibujos en un par de espacios de la Escuela Oficial de Idiomas.
Lola Gil es una de las dibujantes que se fue sumando y hoy es una fija del grupo. Como explica, además de dibujar in situ, con cuadernos, la técnica es completamente libre: «Cada uno utiliza la técnica que quiera, aunque la mayoría utiliza acuarelas porque es más práctico».
Además, recalca que «aquí no hay niveles, puede venir todo el mundo que quiera que nadie le va a calificar; ahora, lo que puede es preguntar, y se aprende mucho mirando también a los compañeros».
Dibujos y amistad
Para Lucía Ruiz, la cita de cada semana es mucho más que salir a dibujar los rincones más variados de Málaga. «Es una manera de socializar a través del dibujo».
Ejemplo de ello es Mónica, dibujante colombiana, una de las muchas personas extranjeras de este grupo, en el que también hay miembros de Finlandia, Canadá o Estados Unidos, entre otros países.
«No llevaba mucho tiempo en Málaga, cuando llegué no conocía a nadie, buscaba gente que dibujara y me encontré con este grupo, con el que además de pintar, se han creado amistades y viajamos», subraya.
Para Mónica, ha sido una oportunidad de conocer Málaga, «que tiene rincones preciosos». Pero también para malagueñas como Eulalia, vecina de La Malagueta, que explica que, pese a la vecindad, no ha sido hasta hace unas semanas, «que he dibujado la plaza de toros de La Malagueta».
En este grupo conviven también miembros de los Urban Sketchers, de ahí que las citas se adapten para poder acudir a todas las convocatorias. Sin cuotas, ni pruebas de acceso, los Dibujantes Urbanos de Málaga siguen siendo un grupo abierto de artistas en progreso constante y también, amigos.
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